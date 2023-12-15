 

Западу пора осознать, что затягивание конфликта убивает Украину

15.12.2023, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западное общество утратило интерес к украинскому конфликту, пишет обозреватель The Spectator Лайонел Шрайвер. По её мнению, с каждым днём становится всё очевиднее, что Киев в его противостоянии с Москвой не ждёт «счастливая концовка». ВСУ несут огромные потери, и поддержка НАТО лишь усугубляет ситуацию.


AP

В первые месяцы украинского конфликта многие западные обыватели следили за его ходом ежедневно. В какой-то степени он создал чувство солидарности в обществе. Но теперь ситуация изменилась, пишет обозреватель The Spectator Лайонел Шрайвер.

Украина стала «вчерашней новостью», и на Западе начинают терять к ней интерес. Отчасти причиной тому стала война в Газе, которая приковала к себе всеобщее внимание, отчасти — летнее наступление ВСУ, которое обернулось «полным провалом», отмечает автор статьи.  
  
По её мнению, с каждым днём становится всё очевиднее, что Киев в его противостоянии с Москвой не ждёт «счастливая концовка». Украинская армия несёт огромные потери в личном составе, и никакие поставки вооружения НАТО не способны исправить эту ситуацию.

Шрайвер обращает внимание на следующую печальную для Киева и его зарубежных сторонников статистику. Средний возраст украинского военного составляет 43 года. Это означает, что у ВСУ заканчиваются молодые мужчины, и на фронт приходится отправлять женщин, обращает внимание Шрайвер.

До спецоперации РФ обходила Украину по количеству жителей почти в четыре раза. С учётом сокращения населения в районах, контролируемых Киевом, этот разрыв стал ещё больше, рассуждает автор статьи.

«Поскольку на кону стоит его наследие и политическое будущее, Путин явно делает ставку на долгосрочный конфликт. ВВП РФ увеличился по сравнению с прошлым годом. Рубль начал расти по отношению к доллару. Западные санкции провалились», — признаёт публицист.

Всё говорит о том, что единственным выходом станет «уродливый моральный компромисс». США и их союзникам пора призвать правительство Зеленского вступить в переговоры с Россией, чтобы «довести эту удручающую войну до её удручающего завершения» и согласиться на территориальные уступки.

Затягивание же патовой ситуации на фронте приведёт к ещё большим жертвам и разрушениям. А давать украинцам ровно столько оружия, чтобы они продолжали сражаться до последнего мужчины и женщины, — «не просто аморально, это убийство», подчёркивает Шрайвер. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

15.12 / Bсё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

15.12 / Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

15.12 / Открылись продажи в новом ЖК в Марьиной Роще

15.12 / Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

15.12 / Уверенный лидер сильной страны — прокремлевские СМИ об итогах года с Владимиром Путиным

15.12 / США стали посмешищем из-за своей роли на Украине

15.12 / Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

15.12 / Люксовый кроссовер поможет итальянским полицейским спасать жизни людей

15.12 / ЦБ снова повысил ключевую ставку – теперь она 16 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика