Неоправданных жертв всё больше — ЦАХАЛ уличили в частом применении неуправляемых бомб в Газе

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Порядка 45% боеприпасов класса «воздух-земля», которые Израиль сбросил на сектор Газа, были неуправляемыми, пишет CNN со ссылкой на американскую разведку. По словам телеканала, чрезмерное применение подобных авиабомб может способствовать рост жертв среди гражданского населения.



AP

Почти половина боеприпасов класса «воздух-земля», которые Израиль применил в секторе Газа, были неуправляемыми. К такому выводу пришёл аппарат директора Национальной разведки США, передаёт CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным ведомства, вооружённые силы еврейского государства использовал в борьбе с ХАМАС 29 тыс. авиационных бомб. Примерно 40-45% из них оказались некорректируемыми.

Неуправляемые боеприпасы, как правило, имеют меньшую точность и представляют большую угрозу для мирных жителей, особенно в таком густонаселенном районе, как Газа. Частота, с которой их использует ЦАХАЛ, может способствовать росту жертв среди гражданского населения, подчёркивает CNN.

Эксперты подтвердили опасения телеканала. «Я чрезвычайно удивлён и обеспокоен», — признался советник Amnesty International по вооружениям и военным операциям Брайан Кастнер. По его словам, применение некорректируемых авиабомб наносит огромный вред гражданским и вызывает сомнение относительно избирательности атак.

Доклад американской разведки не раскрывает, какие именно неуправляемые боеприпасы использовали израильтяне. Но известно, что США предоставили ЦАХАЛ вооружение такого типа, в том числе 5 тыс. бомб Mark 82, отмечается в статье.

Между тем администрация Байдена пока не планирует ставить перед Тель-Авивом какие-либо условия для продолжения военной помощи. И это несмотря на растущие призывы законодателей и правозащитников прекратить поставку оружия, если Израиль не сделает больше для защиты гражданского населения в Газе, где, по некоторым данным, погибли уже 18 тыс палестинцев, заключает CNN.