CNN – Путин послал Киеву недвусмысленный сигнал – переговоры или…

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Украинский конфликт стал главной темой регулярного «марафона» Владимира Путина, заявил корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. При этом российский лидер отправил Киеву очень чёткий сигнал: либо будем договариваться, либо будем решать вопрос силовым путём.

С нами на прямой связи из Берлина Фред Пляйтген, который сообщит нам подробности о послании Путина. Как говорил Фил, этот марафон проводится всегда. Фред, каковым было его послание об этом конфликте?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да, верно. Это марафон, Эрика, продолжается уже почти три часа, так что несомненно это можно назвать марафоном. Вы абсолютно правы, конфликт на Украине стал главной темой этой пресс-конференции.

Мы могли наблюдать, что Владимир Путин чувствует себя очень уверенно. Среди прочего он заявил, что, по его мнению, инициатива на поле боя сейчас на стороне русских. Он сказал, что они теснят украинцев, хотя, как нам известно, русские в последние пару дней, пару недель понесли серьёзнейшие потери.

Этим утром его послание украинцам было следующим: сдавайтесь или… Я хочу, чтобы вы послушали отрывок выступления Владимира Путина.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определённые параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали, просто потом выбросили в печку эти договорённости, но это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путём. Мы к этому и будем стремиться.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Решить силовым путём — это, очевидно, очень чёткий сигнал со стороны Владимира Путина, который также говорил о проблемах финансирования Украины в конгрессе и в США. Он заявил, что, по его мнению, халява, как он выразился, для Украины быстро заканчивается.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.