 

Europe 1 – российская экономика процветает несмотря на западные санкции

15.12.2023, 1:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Спустя год после беспрецедентной лавины международных санкций российская экономика, похоже, выдерживает шок, констатируют на французской радиостанции Europe 1. По словам журналистов, во многом это заслуга Китая и других азиатских стран, которые покупают российский газ и нефть и наводняют Россию товарами собственного производства.


AP

Спустя год после беспрецедентной лавины международных санкций российская экономика, похоже, выдерживает шок, констатируют на французской радиостанции Europe 1. Сообщается, что в следующем году страна планирует добиться роста экономики более чем на 2%. «Парадоксально, но Россия, похоже, находится даже в лучшем положении, чем два года назад, когда она ввела войска на Украину», — отмечают журналисты.

Российская экономика пошатнулась, но не падает, несмотря на 12 раундов санкций, введённых Европейским союзом, замораживание активов российского Центрального банка на сумму €300 миллиардов и нефтяное эмбарго. По словам издания, во многом это заслуга Китая, который покупает российский газ и нефть и наводняет Россию товарами собственного производства. «Представьте, что ситуация сохранится в течение 5, 10, 15 или 20 лет. Это просто означало бы, что внутренний рынок Китая распространился бы на Россию, а это огромная страна. Это пирог, от которого нельзя отказаться», — подчёркивает в эфире радиостанции экономист Центра исследований и экспертизы мировой экономики Карл Греку.

Помимо Китая, несколько десятков стран, включая Индию, Турцию и все страны Центральной Азии, торгуют с Россией и продолжают покупать её углеводороды по выгодным ценам. «Иногда их даже перепродают в Европу с помощью хитроумных уловок, которые позволяют РФ обойти международные санкции», — добавляют радиоведущие.


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