 

Путин заявил о необходимости восстановить права бойцов ЧВК и предоставить им все необходимые льготы

14.12.2023, 15:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий.

В этом нет никаких сомнений. Это моя абсолютно принципиальная позиция, нужно это сделать. Минобороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в его окружении есть люди, дети которых воевали в рядах ЧВК. Он отметил, что бойцы в этих ЧВК защищают честь своей страны и заслуживают равных прав и льгот, как и любые другие участники боевых действий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / CNN – Путин послал Киеву недвусмысленный сигнал – переговоры или…

15.12 / ERR – 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас

15.12 / Europe 1 – российская экономика процветает несмотря на западные санкции

14.12 / Представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия

14.12 / Рейтинг Сунака побил новый антирекорд на фоне споров о депортации в Руанду

14.12 / Где находятся самые необычные катки Москвы

14.12 / Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль “Город неравнодушных”

14.12 / Зимний фестиваль “Молодежь Москвы” пройдет 21 декабря

14.12 / При раскопках в Помпеях нашли древнюю пекарню-тюрьму

14.12 / Макгрегор – в интересах Украины прекратить конфликт на условиях России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика