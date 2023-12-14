 

Собянин: Строительство станции “Академическая” Троицкой линии метро завершится в 2024 году

14.12.2023, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На будущей Троицкой линии метро продолжается строительство станции “Академическая”. Завершение работ планируется в 2024 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

“С ее открытием улучшится транспортное обслуживание районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка с общим населением свыше 360 тысяч человек”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в пешей доступности от станции проживает около 96 тысяч человек. Также станцией будут пользоваться более шести тысяч студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

С новой станции можно будет пересесть на “Академическую” Калужско-Рижской линии. Она разгрузится на 20%.

В оформлении станции используют граффити и античную классику. На стенах разместят изображения античных произведений искусства.

Еще одна станция Троицкой линии – “Тютчевская” – находится в высокой степени готовности. Продолжается отделка пассажирской зоны, началась облицовка потолка и стен платформы. На стенах монтируют панели со строками из произведений русского поэта и дипломата Федора Тютчева.

Первый участок Троицкой линии с 11 станциями планируется открыть в следующем году. Ветка станет одной из самых протяженных в московском метро – ее длина составит 43 километра. Она свяжет платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городом Троицк (ТиНАО). Ежедневно линией будут пользоваться более 100 тысяч человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / CNN – Путин послал Киеву недвусмысленный сигнал – переговоры или…

15.12 / ERR – 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас

15.12 / Europe 1 – российская экономика процветает несмотря на западные санкции

14.12 / Представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия

14.12 / Рейтинг Сунака побил новый антирекорд на фоне споров о депортации в Руанду

14.12 / Где находятся самые необычные катки Москвы

14.12 / Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль “Город неравнодушных”

14.12 / Зимний фестиваль “Молодежь Москвы” пройдет 21 декабря

14.12 / При раскопках в Помпеях нашли древнюю пекарню-тюрьму

14.12 / Макгрегор – в интересах Украины прекратить конфликт на условиях России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика