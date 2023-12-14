 

Завершена реставрация главного входа Российской государственной библиотеки

14.12.2023, 12:45, Новости дня
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Российская государственная библиотека является объектом культурного наследия регионального значения. Это самая большая библиотека в стране и одна из крупнейших в мире. Главное здание строилось в 1928–1941 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко. Однако с момента открытия учреждения ансамбль главного входа не проходил реставрацию.

Работы по восстановлению стартовали лишь два года назад. Над
воссозданием исторического облика входной группы трудились более сотни специалистов. Они успешно справились с поставленными задачами, и на данный момент главный вход уже открыт
для посетителей библиотеки на Воздвиженке.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. “Главный вход в Ленинку и парадная лестница известны не только в нашей стране, но и за рубежом”, – подчеркнула она.

По оценкам экспертов, за годы работы библиотеки по ее главной лестнице прошли около 120 миллионов человек. Разумеется, с момента открытия учреждения лестница входной группы значительно износилась.

Так, реставраторы зафиксировали расхождение в высоте ступеней до двух сантиметров. Швы на горизонтальных и вертикальных участках лестничных сходов местами были повреждены, в некоторых местах часть камней ступеней и вовсе была утрачена.

В процессе реставрации удалось привести в порядок конструктив лестницы, напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Специалисты восстановили историческую планировку помещений, максимально приблизив ее к первоначальному виду.

Кроме того, в ходе работ в зоне главного вестибюля организовали современные инженерные сети и системы, восстановили вентиляцию и создали инфраструктуру для маломобильных посетителей.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что отреставрированную скульптуру принцессы Турандот вернули на Арбат. Объект архитектуры, являющегося символом Театра Вахтангова, восстановили после нападения вандалов.

В первый раз они повредили шатер над троном, во второй — стойку шатра. Однако специалисты вернули скульптуре первозданный вид и даже укрепили элементы композиции.


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