 

В Софии начали сносить памятник Советской армии

14.12.2023, 1:00, Новости дня
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В столице Болгарии приступили к демонтажу памятника Советской армии, возведённого в 1954 году. Социалисты и другие, симпатизирующие Москве силы в парламенте страны, выступили категорически против сноса монумента и заявили, что собираются провести референдуме о его судьбе, передаёт Bloomberg.


AP

В Болгарии приступили к демонтажу памятника Советской армии. Он возвышался в центре Софии с 1954 года и воспринимался многим как «символ влияния» Москвы в балканской стране, пишет Bloomberg.

На протяжении многих лет монумент вызывал жаркие споры среди пророссийских и прозападных групп болгарского общества. Но накануне всё-таки началась разборка 45-метрового сооружения, с вершины которого сняли фигуры советского солдата, женщины с ребёнком и рабочего.

Губернатор Софийской области Вьяра Тодева заявила, что за 70 лет памятник ни разу не реставрировался, и на нём появились «серьёзные трещины». По её словам, на снос всей композиции уйдёт не менее месяца, а фигуры, скорее всего, перевезут в местный Музей социалистического искусства.

Социалисты и другие, симпатизирующие Москве силы в болгарском парламенте, выступили категорически против сноса и заявили, что собираются провести референдуме о судьбе памятника. Они также напомнили, что подобные «антифашистские монументы стоят нетронутыми во многих европейских городах».

В РФ также негативно восприняли ситуацию с монументом. «Мы рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь, как уже ни раз случалось, выбирает не ту сторону истории», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


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