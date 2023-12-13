В Печатниках откроется детский сад по льготной программе

Здание на 1-й Курьяновской улице в районе Печатники отдадут в аренду по льготной программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Победитель аукциона сможет открыть там детский сад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участие в аукционе доступно для всех желающих. Будущий арендатор выполнит ремонт здания и приспособит его для дошкольного учреждения примерно на 30 воспитанников.

“После выполнения требований для ведения образовательной деятельности инвестор сможет перейти на льготную ставку”, – уточнил заместитель мэра.

Здание площадью более 326 квадратных метров находится рядом со станцией Курьяново второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Предусмотрены комнаты для занятий, санузлы, помещения для административного персонала.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание построено в 1952 году. У него высокие потолки и большое окна. По его словам, город и инвестор заключат договор на 49 лет.

Победитель аукциона получит в аренду также прилегающий земельный участкок.

Кроме того, на торги по программе “1 рубль за квадратный метр в год” выставят здание детского сада площадью 1,54 тысячи квадратных метров на Флотской улице в Головинском районе. Инвестор получит льготную ставку после ремонта и приспособления объекта под образовательные нужды.

Договор заключат на 49 лет. Инвестор обязуется приступить к образовательной деятельности в здании не позднее чем через шесть месяцев со дня заключения соглашения. При необходимости капитального ремонта срок сдвигается до 18 месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвесторы построят 56 социальных объектов по московской программе стимулирования создания рабочих мест. Здания введут в эксплуатацию до 2027 года. Бизнес получает льготы за строительство больниц и поликлиник, школ и детских садов, спортивных комплексов, объектов культуры, торгово-развлекательных центров.

По словам градоначальника, сегодня в Москве возводят 32 детсада, 17 школ и две поликлиники. Запланировано строительство четырех средних учебных заведений и учебно-воспитательного центра.