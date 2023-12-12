Украине грозит демографическая катастрофа, которая ставит под угрозу восстановление страны после окончания конфликта

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С начала конфликта на Украине страну покинули миллионы женщин и детей, многие из которых не собираются возвращаться на родину после его окончания. Как отмечает El País, на Украине опасаются, что серьёзные демографические потери могут помешать восстановлению страны после конфликта.



AP

Поезда, следующие с границ Европейского союза на Украину, в декабре заполнены украинцами, возвращающимися на несколько дней на родину, провести праздники со своими семьями. Однако сразу после праздников они намерены вернуться в страны, где обосновались после начала конфликта.

«Там у меня есть безопасность, качество жизни, хорошее образование для моих двух дочерей и работа, на которой я могу расти. Чтобы хорошо жить на Украине, нужно много денег, потому что цены зашкаливают, а зарплаты плохие», — рассказала El País 35-летняя украинка Алёна Сорока. Девушка приехала в Киев навестить родителей и мужа из Каталонии, где с марта 2022 года живёт и работает на стойке регистрации отеля. Её муж не может уехать с Украины, и она не верит, что в будущем он захочет жить в Испании, но ей все равно: для неё переезд — шанс на лучшую жизнь. По её словам, она не намерена возвращаться на Украину, как и все её знакомые соотечественницы, приехавшие в Испанию после начала конфликта.

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), 6,3 миллионов беженцев покинули Украину за время российской спецоперации и не вернулись. Более половины из них — женщины, а треть — несовершеннолетние. По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), число вернувшихся составляет 1,1 миллионов человек почти из 8 миллионов уехавших в общей сложности. Согласно опросу УВКБ ООН, проведённому в июле, 18% беженцев хотели бы вернуться на Украину в течение следующих трёх месяцев, 62% намерены вернуться, когда будут созданы необходимые условия безопасности и стабильности, а остальные 20% не планируют возвращаться на родину.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 миллионов до 35 млн, если брать в расчёт территории, которые страна потеряла в ходе конфликта. Учитывая, что средний показатель составляет около 30 млн, это на 42% меньше населения по сравнению с тем, которое было на Украине в год получения независимости, в 1991 году, когда в стране проживало 52 млн. «Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить», — отметила Либанова.

По данным института, в 2023 году население страны составляет 36 млн. Но если не брать в расчёт перешедшие РФ территории, то цифра упадёт до 32 млн, что на 38% меньше, чем население 1991 года.

Украина уже была страной с высоким уровнем миграции после распада СССР, как и остальные коммунистические страны. Но если другим странам Восточной Европы удалось переломить ситуацию благодаря политической и экономической стабильности, то ситуация на Украине лишь усугубилась с начала российской спецоперации. По словам украинских экспертов, есть пять проблем, которые с конфликтом усугубились: падение рождаемости; снижение продолжительности жизни; миграция, старение населения и разрушение рынка труда.

По данным Института демографии и социальных исследований, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин на Украине упала с 66,4 года до 57,3; у женщин ожидаемая продолжительность жизни упала с 76,4 до 70,9 года. Как отмечает польский Центр европейских исследований, для Украины «существует перспектива демографической катастрофы» из-за снижения рождаемости в сочетании с экономической неопределённостью. Это негативно отразится на возможностях восстановления страны после конфликта.

Данные Объединённого исследовательского центра Европейской комиссии показывают, что Украина и до начала конфликта была одной из стран с самым низким уровнем рождаемости в Европе: на одну женщину приходилось в среднем 1,2 рождения. Во время конфликта рождаемость упала: в 2022 году она составляла 0,9 ребенка на женщину, а в 2023 году ожидается снижение до 0,7. Средний показатель по ЕС, согласно статистике Европейской комиссии, составляет 1,5.

Как пишет El País, рождаемость на Украине сдерживает не только отсутствие социальной и экономической стабильности, но и гендерный дисбаланс. Либанова предупреждает, что после конфликта, если экономика страны не восстановится быстро, семьи захотят воссоединиться за границей, а значит, Украину покинет ещё больше людей. Причём, по её словам, речь идёт о молодых людях с хорошим образованием, которые стремятся к хорошей жизни.