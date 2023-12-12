Демократии стран Запада сталкиваются с кризисом недоверия со стороны избирателей

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В преддверии запланированных на 2024 год выборов жители Запада высказывают всё большее недовольство тем, как осуществляется демократия в их странах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на последний опрос общественного мнения. Респонденты среди прочего из США, Франции и Великобритании считают, что за последние пять лет состояние демократии в их странах ухудшилось.



AP

Согласно опросу, результаты которого были опубликованы газетой Politico, большинство избирателей в семи западных странах, включая США, Францию и Великобританию, считают, что за последние пять лет обстановка в их странах стала всё меньше напоминать демократию. Почти семь из десяти американских респондентов заявили, что состояние демократии в последние годы ухудшилось, в то время как 73% опрошенных во Франции разделили то же мнение. Согласно проведённому в сентябре опросу, в Великобритании более шести из десяти респондентов заявили, что демократия работает хуже, чем пять лет назад.

Результаты исследования показали тревожные настроения населения в преддверии национальных голосований в Соединённых Штатах, Великобритании и Европейском союзе в предстоящем году, а также неоднозначные взгляды на будущее ЕС.

Во всех странах, кроме одной — куда также вошли Хорватия, Италия, Польша и Швеция, — около половины избирателей заявили, что они «недовольны» тем, как работает демократия в их стране, в то время как большинство согласилось с утверждением, что «система работает» в угоду богатым и влиятельным, и заявили о необходимости «радикальных перемен». Только в Швеции большинство опрошенных (58%) заявили, что они удовлетворены тем, как работает система государственного управления, отмечает Politico.

Среди граждан Евросоюза опрос выявил глубоко противоположные взгляды на состояние европейского блока. Большинство респондентов заявили, что они в целом поддерживают ЕС, но больше всего представителей всех стран заявили, что они недовольны состоянием демократии на уровне Брюсселя, в то время как лишь незначительное меньшинство сообщило, что чувствует, что имеет какое-либо влияние на принятие решений в ЕС.

Результаты опроса дадут лидерам ЕС пищу для размышлений, когда они будут готовиться к выборам в Европейский парламент. Хотя европейцы выбирают парламент через прямое голосование, пост главы Еврокомиссии или председателя Совета ЕС можно занять только по назначению. Национальные лидеры выбирают своих кандидатов, чьи кандидатуры

затем представляются в парламенте на утверждение.

В последние годы политические партии уровня ЕС пытались сделать этот процесс более демократичным, прося лидеров предоставить высшие должности ведущим кандидатам от партии, которая наберёт наибольшее количество голосов на выборах. Но эта система была проигнорирована лидерами после последних выборов, когда они отвергли ведущего кандидата консервативной Европейской народной партии Манфреда Вебера в пользу нынешнего председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Хотя все основные партии заявляют, что намерены выдвигать ведущих кандидатов перед следующими выборами в Европарламент, лидеры публично не обязались следовать этой системе, завершает издание.