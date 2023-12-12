Переговоры о вступлении Украины в ЕС под угрозой — «дерзкий» Будапешт продолжает упорствовать

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил позицию своей страны по вопросу переговоров о расширении Евросоюза, предупредив, что Будапешт не поддастся давлению Брюсселя, пишет The Guardian. По информации издания, настрой венгерского правительства не на шутку взволновал европейских чиновников, которые теперь пытаются найти способ обойти венгерское вето.



AP

Намерение Брюсселя начать переговоры о вступлении Украины в ЕС напоролось на ожесточённое сопротивление со стороы Венгрии: страна в очередной раз дала понять, что не собирается давать зелёный свет на такое обсуждение — и не позволит властям блока себя продавить, пишет The Guardian.

Как напоминает обозреватель британского издания, глава венгерского правительства Виктор Орбан ещё на прошлой неделе буквально через несколько часов после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пытался убедить лидера Венгрии не блокировать переговоры о расширении ЕС, пошёл на «дерзкий» шаг, заявив, что Украина является «одной из самых коррумпированных стран в мире». В этой связи Орбан — который в воскресенье на инаугурации нового президента Аргентины провёл «короткую и, видимо, весьма напряжённую беседу» с присутствовавшим на мероприятии Владимиром Зеленским — обещал, что будет выступать и против включения страны в состав Евросоюза, и против оказания Киеву дальнейшей финансовой поддержки.

В понедельник позицию Венгрии по вопросу членства Украины подтвердил глава венгерского МИД Петер Сийярто, продолжает журналист The Guardian. «Большинство европейских политиков хотят принимать такие важные решения, которые вместе с тем крайне плохо подготовлены и не подкреплены стратегическим единством относительно будущего Европы. Какие-либо попытки давления нас уступить не заставят — от какой бы страны или человека они ни исходили, и какой бы там ни был шантаж или обещания», — цитирует автор публикацию Сийярто в одной из соцсетей.

Настрой Будапешта в правительстве ЕС, по всей видимости, восприняли всерьёз: как пишет дипломатический источник The Guardian, обстановка в Брюсселе в преддверии намеченной на четверг и пятницу встречи лидеров 27 стран блока становится «всё более мрачной» — и дипломаты сейчас работают не покладая рук, чтобы найти хоть какое-то решение, ведь на встрече будут обсуждаться не только переговоры о вступлении Украины, но и финансовая помощь стране в размере €50 млрд, а также военная поддержка для страны. «Неделя будет сложная», — признал собеседник The Guardian, подчеркнув, что на Орбана не смогли повлиять ни Макрон, ни председатель правительства Испании Педро Санчес. «Он хочет денег, власти и признания», — добавил источник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который прибыл в бельгийскую столицу для участия в отдельных переговорах с европейскими коллегами, предупредил, что если обсуждение вступления Украины в Евросоюз не состоится, Киев будут ждать «разрушительные последствия». «Я даже представить не могу, даже обсуждать не буду те разрушительные последствия, которые произойдут, если Европейский совет так и не примет это решение», — приводит его слова The Guardian.

По информации издания, ЕС должен будет во вторник разморозить около €10 из 30 миллиардов средств, заблокированных европейскими властями в связи с тем, что Будапешт так и не реализовал по требованию Брюсселя реформы для обеспечения независимости судебной ветви власти. Между тем, даже этих денег вряд ли хватит для того, чтобы убедить Венгрию передумать — и в ЕС сейчас настолько этим обеспокоены, что уже работают над «планами «Б» и «В», говорится в материале газеты. Так, для того, чтобы не дать Венгрии воспользоваться правом вето в Европейском совете и согласовать оказание Украине финансовой поддержки, предлагается прибегнуть к альтернативным правовым инструментам — и принять это решение посредством голосования по принципу квалифицированного большинства. Предлагается и другой сценарий: назначить на январь экстренный саммит по вопросу расширения ЕС и заявить о намерении начать переговоры с Киевом в следующем году при условии, что он не сойдёт с пути проведения необходимых реформ.

Финансовая помощь от Европы особеннно важна для правительства Зеленского именно сейчас, когда поддержка со стороны США оказалась под вопросом из-за попыток американских републиканцев увязать украинский вопрос с обеспечением безопасности на южных рубежах США, отмечает обозреватель The Guardian. Как напоминает журналист, Зеленский во вторник прибудет в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и рядом республиканских сенаторов.