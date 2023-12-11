 

Москва в 2023 году избавилась от 30 долгостроев

11.12.2023, 15:00, Новости дня
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Замороженные стройки являются проблемой для любого развивающегося города. Участки с долгостроями фактически выключаются из жизни населенного пункта. Перед властями встает задачи либо возобновить работы на объекте, либо демонтировать его и благоустроить территорию.

С каждым годом замороженных строет в Москве становится меньше. В 2011 году в Стройкомплексе столицы создана оперативная группа для решения проблемы таких объектов.

С начала 2023 года из перечня объектов незавершенного строительства исключили 30 площадок. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, из 30 объектов шесть ввели в эксплуатацию, строительство 13 возобновили. 11 площадок освободили от недостроенных зданий, а территории благоустроили, отметил руководитель ведомства.

Москва досрочно выполнила план по сокращению количества таких объектов, подчеркнул Левкин. При этом ежегодно перечень долгостроев обновляют. Площадку включают в список, если работы не ведутся более двух лет.

В прошлом году в Москве достроили 21 заброшенный объект. В 17 случаях стройки завершили собственники, работы по четырем сооружениям завершили силами города.

Один из примеров – окончание строительства и ввод в эксплуатацию центра социальной защиты населения и отдела ЗАГС на улице Брусилова в Южном Бутове. Социальная инфраструктура района пополнилась еще одним учреждением.

С 2011 года список долгостроев в Москве сократился более чем на 650 сооружений. Из них 189 ввели в эксплуатацию, 202 демонтировали, а на 264 площадках возобновились работы.

Также Москва борется с нелегальным строительством. В начале ноября территорию у станции метро “Марьино” на юго-востоке города освободили от незаконных сооружений. Инспекторы выявили объекты на Люблинской улице.

Всего было демонтировано 20 строений общей площадью 400 квадратных метров. Самострои располагались на территории, отданной в аренду для использования существующих объектов недвижимости. Нелегальные постройки эксплуатировались как склады и торговые помещения.


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