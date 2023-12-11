Американский исследователь – военное присутствие США за рубежом не приносит ничего хорошего ни американцам, ни планете

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Наращивание Вашингтоном военной активности в мире после терактов 11 сентября 2001 года, которое именуют «войной против терроризма», на деле лишь ослабило безопасность как самой Америки, так и многих других стран, сказала в интервью CNN американский политолог Стефани Савелл. Как подчеркнула эксперт, за последние четверть века исламистских группировок стало ещё больше, чем раньше — не говоря уже о том, что различные конфликты, которые так или иначе провоцировали американцы, унесли жизни в общей сложности 4,5 миллиона человек.

А у нас вопрос: роль «мирового полицейского», которую Америка взяла на себя по собственному почину, укрепляет безопасность нашей страны или же наоборот?

Формально США ни с одной страной не находятся в состоянии войны — но это не значит, что наша оборона бездействует: в течение нескольких недель после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября спонсируемые Ираном организации практически ежедневно атаковали силы США и их коалиции.

Только за минувший месяц один из американских эсминцев сбил в районе своей дислокации в Красном море множество беспилотников, а также отреагировал на сигнал бедствия от гражданского торгового судна, по которому выпустили баллистическую ракету. Войска США ликвидировали по меньшей мере пятерых боевиков спонсируемых Ираном группировок ударом с беспилотника, инициированным после того, как американская сторона узнала о готовящемся нападении, которое с большой долей вероятности должны были предпринять проиранские ополченцы в Ираке.

Как соообщил CNN чиновник минобороны, с 17 октября на силы США и их коалиции в Ираке и Сирии было зафиксировано 82 атаки со стороны спонсируемых Ираном марионеточных группировок.

С момента завершения Второй мировой войны Америка взяла на себя особую роль, пытаясь поддерживать мир по всей планете, — и американские военные базы появлялись по всему миру с такой интенсивностью, что на сегодяшний день их стало около восьмисот. В итоге теперь контртеррористическая активность американских вооружённых сил затрагивает 78 из 185 государств мира. Газета USA Today, которая первой опубликовала эти данные, писала так: «Спустя почти четверть века после того, как США начали реагировать на теракты 11 сентября, Пентагон продолжает проводить военные операции на Ближнем Востоке и во многих других регионах мира, точное число которых американцы, наверное, и не представляют».

А у меня в гостях — человек, который эти данные собрал: Стефани Савелл, содиректор и старший научный сотрудник проекта «Издержки войны» Института имени Томаса Уотсона — младшего при Брауновском университете. Доктор Савелл недавно написала под эгидой проекта работу «Контртеррористические операции США при администрации Байдена, 2021—2023».

Доктор Савелл, расширение нами своего присутствия укрепляет нашу безопасность или же её ослабляет?





СТЕФАНИ САВЕЛЛ, содиректор и старший научный сотрудник проекта «Издержки войны», Институт им. Уотсона-младшего, Брауновский университет: Огромное вам спасибо за такой вопрос — ведь именно его необходимо задавать, изучив эти данные. Мой ответ — нет, не укрепляет. Сейчас боевых группировок исламистов больше, чем было, когда мы начинали так называемую войну против терроризма в 2001 году, эти группировки привлекают больше новобранцев, а наши многочисленные военные операции по всему миру повсюду вызывают негативные последствия. А кроме того, как вы уже отметили, мы сейчас можем наблюдать в Ираке и Сирии, что присутствие США в этих странах во имя борьбы с терроризмом на самом деле лишь увеличивает вероятность того, что им придётся прибегать к агрессивным действиям за рубежом.

Разве здесь не возникает в некотом роде загадка о курице и яйце? Я показал вашу работу адмиралу Джеймсу Ставридису, бывшему верховному главнокомандующему Охбъединёнными силами НАТО — а он мне посоветовал не забывать об уроке 1918 года: после Первой мировой мы пошли путём изоляционизма, и именно это, можно считать, и привело в итоге ко Второй мировой.

СТЕФАНИ САВЕЛЛ: Я считаю, что контекст во всех ситуациях разный — но мы, став «мировым полицейским», по сути зашли слишком далеко. В нашей стране сложился некий военизированный статус-кво: США считают, что они должны что-то предпринимать за рубежом, используя в первую очередь военную силу, — и мы, избрав путь применения вооружённых сил в качестве главного инструмента внешней политики, зашли крайне далеко.

Есть основания полагать, что это не укрепляет безопасность ни для самих американцев, ни для кого-либо ещё в мире. Как продемонстрировали другие мои изыскания, война против терроризма провоцировала различные цепные реакции — все эти конфликты различными путями становились причиной сопутствующих смертей, экономических кризисов, голода, коллапса инфраструктуры здравоохранения. И смертей получилось четыре с половиной миллиона — то есть не все они были результатом действий США, но их причиной стал эффект резонанса от различных войн, которые происходили после 11 сентября.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2023 года.