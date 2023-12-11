 

На севере Москвы снесли аварийный объект

11.12.2023, 13:50, Новости дня
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Власти российской столицы активно работают над тем, чтобы территории города использовались эффективно. Для этих целей в Москве создано ведомство, которое занимается выявлением незаконных построек и случаев захвата городской земли, – Госинспекция по недвижимости.

Данное ведомство, в том числе, следит за тем, чтобы в городе не было аварийных
заброшенных объектов, представляющих опасность для горожан. Москвичи же могут обращаться в инспекцию, если обнаружат самострой.

К примеру, жители Хорошевского района Москвы обратились в ведомство с просьбой демонтировать аварийную постройку, которая располагалась в
парке Березовая роща. После обстреливания территории в инспекции приняли решение о ликвидации самостроя.

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров уточнил, что старая кирпичная постройка находилась около владения №2 на 3-й Песчаной улице.

По его словам, строение занимало территорию площадью 20 квадратных метров. Чиновник подчеркнул, что объект не эксплуатировался, а из-за аварийного состояния представлял потенциальную опасность для людей. К самострою на территории парка не был ограничен доступ.

“Кроме того, рядом образовались очаги захламления. Как установили специалисты инспекции, земельный участок не предоставлялся для размещения объекта, разрешительная документация на него отсутствовала”, – отметил Иван Бобров.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве на территориях, освобожденных от самостроя и долгостроя, появляется необходимая для местных жителей инфраструктура.

Так, за текущий год на северо-востоке столицы власти снесли более 130 незаконных объектов. Совокупно им удалось освободить более 500 гектаров земли.

Например, в Алтуфьевском районе около владения №17б на Бибиревской улице располагался самострой. Объект занимал более 92 квадратных метров площади.

Руководитель Госинспекции по недвижимости подчеркнул, что после ликвидации строения во дворе жилых домов организовали парковку. По словам Ивана Боброва, теперь там смогут останавливаться десять автомобилей.


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