В Бутырском районе по программе КРТ построят образовательный комплекс

В рамках масштабной программы комплексного развития территорий, которую реализуют столичные власти, в Москве появитcя новый образовательный комплекс. Учреждение смогут посещать как школьники, таки и дошкольники.

Образовательный объект возведут на северо-востоке столицы. По реорганизацию попал участок в Бутырском районе, расположенный по адресу: улица Добролюбова, владение№8. Здание будет находиться в пешей доступности от станции метро “Бутырская”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что комплексное развитие территории пройдет на участке общей площадью 1,79 гектара. Сейчас там располагается старое административное здание.

“Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Бутырском районе появится новый образовательный комплекс”, – отметил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь образовательного комплекса превысит 24 тысячи квадратных метров.

Глава ведомства подчеркнул, что в учреждении, которое возведут по программе комплексного развития территорий, планируется разместить детский сад для 125 воспитанников, а также школу для 975 учащихся.

К слову, на сегодняшний день в российской столице реализуются 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков вырастают полноценные городские кварталы с жилой недвижимостью и социальной инфраструктурой.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что на востоке Москвы в рамках единого проекта КРТ застроят три участка общей площадью 3,08 гектара. В ходе реорганизации на Прокатной улице появятся жилая недвижимость, деловые объекты, подстанции скорой помощи и участок для мировых судей.

Владимир Ефимов отметил, что по итогам комплексного развития территорий планируется создать более 400 рабочих мест. По его словам, объем инвестиций в данный проект превысит 6,3 миллиарда рублей.