 

В Бутырском районе по программе КРТ построят образовательный комплекс

11.12.2023, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках масштабной программы комплексного развития территорий, которую реализуют столичные власти, в Москве появитcя новый образовательный комплекс. Учреждение смогут посещать как школьники, таки и дошкольники.

Образовательный объект возведут на северо-востоке столицы. По реорганизацию попал участок в Бутырском районе, расположенный по адресу: улица Добролюбова, владение№8. Здание будет находиться в пешей доступности от станции метро “Бутырская”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что комплексное развитие территории пройдет на участке общей площадью 1,79 гектара. Сейчас там располагается старое административное здание.

“Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Бутырском районе появится новый образовательный комплекс”, – отметил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь образовательного комплекса превысит 24 тысячи квадратных метров.

Глава ведомства подчеркнул, что в учреждении, которое возведут по программе комплексного развития территорий, планируется разместить детский сад для 125 воспитанников, а также школу для 975 учащихся.

К слову, на сегодняшний день в российской столице реализуются 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков вырастают полноценные городские кварталы с жилой недвижимостью и социальной инфраструктурой.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что на востоке Москвы в рамках единого проекта КРТ застроят три участка общей площадью 3,08 гектара. В ходе реорганизации на Прокатной улице появятся жилая недвижимость, деловые объекты, подстанции скорой помощи и участок для мировых судей.

Владимир Ефимов отметил, что по итогам комплексного развития территорий планируется создать более 400 рабочих мест. По его словам, объем инвестиций в данный проект превысит 6,3 миллиарда рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Дональд Туск – перед лицом опасной России надо делать ставку на союзников по НАТО и ЕС

13.12 / Санкции не навредили россиянам (рост цен и ограничение потребления для них не проблема), но изменили их отношение к Западу

13.12 / Финляндия откроет два КПП на границе с Россией в качестве «проверки»

12.12 / Пропутинсты фантазируют: Зеленский приехал в США, чтобы, стоя на коленях, клянчить деньги у конгресса

12.12 / Всё больше американцев считают, что живут хуже своих родителей

12.12 / На Любучанской улице в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику

12.12 / Британский дипломат – отношения между Россией и США сегодня хуже, чем во времена холодной войны

12.12 / На Костромской улице в Алтуфьевском районе создали общедоступный паркинг

12.12 / Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

12.12 / Украине грозит демографическая катастрофа, которая ставит под угрозу восстановление страны после окончания конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика