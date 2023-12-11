 

Собянин: Столичное метро получило новую партию вагонов “Москва-2020”

11.12.2023, 12:41, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об обновлении подвижного состава метро. В частности, до конца этого года планируется полностью укомплектовать новыми поездами Калужско-Рижскую линию метро.

Градоначальник уточнил, что сейчас на “оранжевой” ветке ходят поезда “Ока”, “Москва” и “Москва-2020” – самый инновационный и комфортный в подземке.

В следующем году начнется обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии. Ранее в депо “Сокол” стартовало обучение машинистов ветки по управлению поездами “Москва-2020”. Переподготовку пройдут более 350 человек.

За три года столица закупила более 1,1 тысячи вагонов поезда “Москва-2020”. Кольцевая линия и БКЛ полностью укомплектованы современными составами. Подвижной парк Калужско-Рижской линии обновлен на 50%.

По своим характеристикам поезд “Москва-2020” превосходит многие зарубежные аналоги. У составов широкие дверные проемы и межвагонные переходы, тихий салон. Пассажирам доступно большое количество USB-разъемов. В каждом вагоне работает по два кондиционера с системой обеззараживания воздуха.

В следующие три года Москва направит на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Город закупит электробусы, вагоны метро, трамваи нового поколения и поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).


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