 

Собянин рассказал, как жители Москвы могут принять участие в акции “Добрая елка”

11.12.2023, 12:41, Новости дня
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В столице вновь проходит акция “Добрая елка”. Москвичи могут исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из малообеспеченных семей и имеющих ограничения по здоровью, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Пожелания о подарках доступны на сайте акции. Также они размещены в новогодних шарах на “добрых елках”, установленных в популярных местах Москвы, отметил Собянин.

Акция продлится до 29 февраля. Для исполнения желания необходимо заполнить онлайн-заявку, подтвердить намерение сотруднику кол-центра и выбрать дату вручения подарка.

В начале декабря Москву украсили к Новому году. В столице разместили почти пять тысяч световых декораций. В центр вернули большие световые арки, в Парке Горького появился елочный шар высотой 20 метров. На Красной площади заработала новогодняя ГУМ-ярмарка.


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