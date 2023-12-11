 

WION – доходы России от продажи нефти парадоксальным образом продолжают расти

11.12.2023, 12:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Попытка Запада в рамках санкций огранить цены на российскую нефть фактически закончилась провалом, поскольку это парадоксальным образом принесло выгоду десяткам судоходных компаний, действия которых трудно отследить. Сообщается также, что очень активное участие в этой транспортировке принимает греческий коммерческий флот. При этом чистая прибыль РФ от продажи нефти за последние месяцы достигла рекордных значений, невзирая на санкции, передаёт WION.

А теперь новости из России: её ежемесячные доходы от экспорта нефти стремительно растут. Сейчас они ещё больше, чем было до начала военного конфликта между Украиной и Россией.

Репортаж Bloomberg также указывает на то, что попытка ограничить цены на российскую нефть фактически закончилась провалом. В рамках своих санкций Запад ввёл ценовой потолок на стоимость российской нефти — не более 60 долларов за баррель.

Однако это парадоксальным образом принесло выгоду десяткам судоходных компаний, действия которых трудно отследить. Более 45 процентов экспортируемой российской нефти транспортировалось при помощи этого отряда «теневого флота».

Чистая прибыль РФ от продажи нефти в октябре составила 11,3 миллиарда долларов. И это был самый высокий ежемесячный доход от экспорта нефти с момента начала конфликта в прошлом году. 

Причём это ещё не всё! Греческие суда перевезли в 2023 году больше российской нефти, чем любая другая страна: на их долю пришлась четверть всех поставок нефти из РФ в этом году.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года. 


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