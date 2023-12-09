США блокировали в Совбезе ООН проект резолюции по гуманитарному перемирию в Газе

Генеральный секретарь ООН обратился в пятницу к членам Совета Безопасности, собравшимся на экстренное заседание в ответ на его письмо, направленное ранее на этой неделе на основании статьи 99 Устава ООН. Антониу Гутерриш призвал сделать все, чтобы положить конец «гуманитарному кошмару» в Газе. Тем не менее, Совет не смог в пятницу принять соответствующую резолюцию из-за вето США, а представитель Израиля напомнил, что когда Россия вторглась в Украину в ООН об этой статье даже не вспомнили.

Гуманитарная система может рухнуть

Он предупредил, что гуманитарная система в Газе может рухнуть, а это будет иметь серьезнейшие последствия для всего региона. «Мы считаем, что это приведет к полному падению общественного порядка и угрозе массового переселения в Египет», – отметил Гутерриш. Уже сегодня, по его словам, кризис дает о себе знать на оккупированном Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

«Для меня очевидно, что ситуация рискует серьезно усугубить существующие угрозы международному миру и безопасности», – добавил глава ООН.

Угроза безопасности сотрудников ООН

Он также подчеркнул, что угрозы безопасности сотрудникам ООН в Газе носят беспрецедентный характер: «Более 130 моих коллег убиты, многие из них вместе с родными. Это крупнейшая единовременная потеря в истории нашей Организации. Некоторые из сотрудников берут на работу с собой своих детей, чтобы вся семья погибла или выжила вместе».

По словам Гутерриша, его заместитель по вопросам безопасности сообщил, что в создавшейся ситуации снизить риск для сотрудников ООН в Газе не представляется возможным.

ООН не оставит жителей Газы в беде

Но ООН не намерена оставлять жителей Газы без помощи. «Я не нахожу достаточно убедительных слов, чтобы подчеркнуть, что ООН твердо намерена оставаться на месте, чтобы поддерживать народ Газы», – подчеркнул Гутерриш.

Он отдал должное «героизму гуманитарных сотрудников», работающих в Газе с риском для жизни. Но ситуация, по его словам, выходит из-под контроля, в создавшихся условиях они не могут выполнять свой мандат.

Пропускная способность КПП в Рафахе

Во-первых, КПП Рафах – единственный пограничный переход, через который в Газу поступают грузы, не способен принимать сотни грузовиков в день, там образуются пробки. Но, продолжил глава ООН, даже если все необходимые товары поступят в анклав, интенсивные бомбардировки и постоянно прерывающаяся связь не позволяют раздать эту помощь нуждающимся.

Между 3 и 5 декабря, за два дня до того, как Гутерриш направил Совбезу свое послание, предметы первой необходимости удалось доставить лишь в одну из пяти провинций Газы. Все остальные районы – вне досягаемости.

«Люди в отчаянии, они переживают страх и гнев. В некоторых случаях они обращают свой гнев против наших сотрудников», – сообщил глава ООН.

Потери среди мирного населения

По его словам, согласно сообщениям террористов из ХАМАС, якобы уже погибли 17 тысяч палестинцев, включая 4 тысячи женщин и 7 тысяч детей. Десятки тысяч получили ранения, многие пропали без вести и предположительно находятся под завалами. И эти цифры увеличиваются с каждым днем по мере того, как продолжаются атаки с воздуха, суши и моря. Разрушены 339 образовательных учреждений, 26 больниц, 56 медицинских объектов, 88 мечетей и три церкви. Около 60 процентов жилищного фонда разрушено или повреждено.

«Людям в Газе велят передвигаться, словно они мячики, которые то и дело перебрасывают между все уменьшающимися островками на юге, не оставляя им никаких шансов на выживание, – подчеркнул глава ООН. – Но в Газе нет безопасных мест».

Генсек ООН также отметил, что многие переселенцы, включая детей, пожилых, беременных и людей с инвалидностью, вынуждены ночевать на улицах.

Нехватка продовольствия

В Газе ощущается острая нехватка продовольствия, людям грозит голод. Последнее предприятие по производству муки было уничтожено 15 ноября. Чтобы избежать голода, необходимо впускать в Газу по 40 грузовиков с продовольствием ежедневно – в несколько раз больше, чем сегодня.

«Все, что я описал сейчас, представляет собой беспрецедентную ситуацию, которая привела меня к беспрецедентному решению задействовать статью 99, чтобы убедить членов Совета Безопасности принять меры и избежать гуманитарной катастрофы, добившись гуманитарного прекращения огня», – подчеркнул Гутерриш.

Нападения ХАМАС на Израиль

Генсек ООН признал, что Израиль начал свою военную операцию в ответ на жестокий теракт, совершенный ХАМАС и другими палестинскими вооруженными группировками 7 октября.

«Я безусловно осуждаю эти нападения, я шокирован сообщениями о сексуальном насилии. Не может быть оправдания умышленному убийству 1200 человек, включая 33 детей, и ранению еще тысяч, а также захвату сотен заложников», – подчеркнул он, добавив, что 130 человек все еще остаются в заложниках. Гутерриш призвал немедленно выпустить этих людей на свободу, а также обеспечить им достойное обращение и допустить к ним сотрудников Комитета Красного Креста.

Коллективное наказание недопустимо

«В то же время жестокость ХАМАС не может оправдать коллективное наказание палестинского народа», – подчеркнул глава ООН. И хотя, продолжил он, неизбирательные ракетные атаки ХАМАС на Израиль и использование гражданского населения в качестве живого щита нарушают законы войны, это не оправдывает нарушения, которые совершает Израиль.

Я призываю Совет приложить усилия, чтобы добиться немедленного гуманитарного прекращения огня, защитить гражданское население и обеспечить доставку им жизненно необходимой помощи

«Международное гуманитарное право не может применяться выборочно. Оно обязательно для всех сторон и во все времена, а обязательство выполнять его положения не зависит от действий другой стороны», – заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы избавить народ Газы от этих страданий. «Я призываю Совет приложить усилия, чтобы добиться немедленного гуманитарного прекращения огня, защитить гражданское население и обеспечить доставку им жизненно необходимой помощи», – подытожил свое выступление Антониу Гутерриш.

Он напомнил о долгосрочной цели – реализации решения о двух государствах и мирном сосуществовании Израиля и Палестины.

США блокировали проект резолюции

На рассмотрение членов Совета Безопасности в пятницу был выставлен новый проект резолюции, предложенной Объединенными Арабскими Эмиратами. Документ содержал требование установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений.

Проект поддержали 13 членов Совета Безопасности, одна страна – Великобритания – воздержалась, однако Соединенные Штаты Америки проголосовали против, воспользовавшись своим правом вето. Таким образом, Совет Безопасности не смог принять предложенную резолюцию.