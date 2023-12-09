 

Координатор ООН в Украине: атаки РФ на мирное население неприемлемы

09.12.2023, 5:45, Новости дня
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В результате ударов, нанесенных Россией по Украине за последнюю неделю, пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и гуманитарные операции по всей стране.

Об этом говорится в заявлении Координатора гуманитарной помощи ООН Дениз Браун. Она подчеркивает, что подобные нападения «неприемлемы».

В начале недели, по словам Браун, в результате обстрела Херсона был нанесен значительный ущерб гуманитарному хабу местной неправительственной организации.

– Жизненно важные гуманитарные грузы были уничтожены, а тысячи людей лишились помощи в это тяжелое зимнее время, – сообщает Браун.

На следующий день, отмечает она, погиб волонтер другой национальной общественной организации, житель Херсона. Всего с начала года, по данным ООН, в Украине погибли 15 гуманитарных работников, в том числе 11 – при исполнении служебных обязанностей. Еще 34 сотрудника получили ранения.

В результате дальнейших обстрелов на этой неделе в Херсоне были повреждены еще несколько медицинских учреждений, а четверо медработников получили ранения. Обстрелы продолжались и в других районах на юге и востоке Украины, а также в центральной части Днепра, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, была повреждена гражданская инфраструктура и затруднена доставка гуманитарной помощи.

– Я решительно осуждаю гибель мирных жителей, к которой привели эти нападения, – говорится в заявлении Браун. – Эти случаи свидетельствуют о вопиющем пренебрежении жизнями гражданского населения и международным гуманитарным правом.

Она напомнила, что гражданское население и важнейшая гражданская инфраструктура, включая гуманитарные и медицинские объекты, которые имеют решающее значение для спасения жизней, не должны подвергаться обстрелам.

Гуманитарные организации должны иметь возможность выполнять свою работу в безопасных условиях, чтобы оказывать помощь миллионам мирных жителей, пострадавших от этой жестокой войны, подытожила свое заявление Координатор ООН.


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