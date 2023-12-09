Американский профессор – «безумствам» Байдена на Украине нужно положить конец

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Руководство США пойдёт на что угодно, лишь бы войны продолжались, заявил профессор Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. Он напомнил, что целью РФ никогда не было завоевание Украины — она требовала только её нейтралитета. Однако в администрации Байдена этот факт, кажется, забыли. США делают всё, чтобы поддерживать войну, и никогда не признают неприятную для них правду.

Джо Байден показывает своего внутреннего Линдона Джонсона времён войны во Вьетнаме. Я думаю, вы правы, Джефф, он действительно оторван от реальности. Пожалуйста, ваши комментарии по поводу президента США, который говорит: «Если я не получу нужные мне голоса, вы увидите, как американские войска будут сражаться с российскими».

ДЖЕФФРИ САКС, экономист, профессор Колумбийского университета: Это нелепая тактика запугивания, которой уже несколько десятилетий. Они придумают что угодно, лишь бы войны продолжались. Это словно теория домино: если мы не потратим впустую еще 61 миллиард долларов и не пожертвуем ещё десятками тысяч украинских жизней, то потом война распространится сюда, сюда и сюда. То же самое они говорили и о Вьетнаме: мол, вся Юго-Восточная Азия, весь мир падёт под властью коммунистов, и всё в этом роде.

Это не ново, Байден уже давно этим занимается. Не знаю, понимает ли он — он уже всё-таки довольно пожилой человек, — но он должен помнить правду: РФ не требовала никакой территории. Она требовала нейтралитета Украины. Вот и всё. «Не расширяйте сюда НАТО». Байден был участником тайной операции по смене режима в феврале 2014 года, в результате которой было свергнуто украинское правительство, придерживавшееся политики нейтралитета. Вот в чём правда. Разговор Виктории Нуланд, помощника госсекретаря США, был перехвачен в интернете, когда она обсуждала, кто же будет следующим премьер-министром после свержения Януковича.

Затем последовали Минские соглашения. Мы уже говорили об этом. Минские соглашения — это договор между Украиной и сепаратистскими регионами, в котором говорилось, что Украина предоставит автономию этнически русским регионам. Но США сказали: «Бросьте, не так уж оно и важно», хотя Совет Безопасности ООН поддерживал это соглашение. РФ ответила: «Разве вы не собираетесь обеспечить выполнение того, что сами подписали и должны гарантировать?» Нет, не собираемся.

Тогда в 2021 году Путин сказал: «Прекратите расширение НАТО, хватит приближать угрозу к нашей границе». Я точно знаю, потому что в конце 2021 года я лично позвонил в Белый дом и сказал: «Надо избежать этой войны. Остановитесь. То, о чём просит президент Путин, на самом деле разумно и для нас». Но нет, Байден даже не стал обсуждать это с Путиным.

А в марте-апреле 2022 года Зеленский заявил: «Хорошо, мы согласны на нейтралитет», и они даже достигли соглашения. Но тут снова пришли США и сказали: «Не подписывайте это. Мы не согласны на то, чтобы ты, Украина, приняла нейтралитет».

И Байден даже вложил в это дело более ста миллиардов долларов — не то чтобы мы сидели и ничего не делали. Мы вооружали их, оказывали им бюджетную поддержку. Но это оказалось просто катастрофически провальной попыткой, а Байден, как обычно, не признаёт правду. Он просто будет продолжать и поднимать ставки. Это безумство Байдена, и ему нужно положить конец.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.