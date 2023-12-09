 

Американский профессор – «безумствам» Байдена на Украине нужно положить конец

09.12.2023, 1:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Руководство США пойдёт на что угодно, лишь бы войны продолжались, заявил профессор Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. Он напомнил, что целью РФ никогда не было завоевание Украины — она требовала только её нейтралитета. Однако в администрации Байдена этот факт, кажется, забыли. США делают всё, чтобы поддерживать войну, и никогда не признают неприятную для них правду.

Джо Байден показывает своего внутреннего Линдона Джонсона времён войны во Вьетнаме. Я думаю, вы правы, Джефф, он действительно оторван от реальности. Пожалуйста, ваши комментарии по поводу президента США, который говорит: «Если я не получу нужные мне голоса, вы увидите, как американские войска будут сражаться с российскими».

ДЖЕФФРИ САКС, экономист, профессор Колумбийского университета: Это нелепая тактика запугивания, которой уже несколько десятилетий. Они придумают что угодно, лишь бы войны продолжались. Это словно теория домино: если мы не потратим впустую еще 61 миллиард долларов и не пожертвуем ещё десятками тысяч украинских жизней, то потом война распространится сюда, сюда и сюда. То же самое они говорили и о Вьетнаме: мол, вся Юго-Восточная Азия, весь мир падёт под властью коммунистов, и всё в этом роде. 

Это не ново, Байден уже давно этим занимается. Не знаю, понимает ли он — он уже всё-таки довольно пожилой человек, — но он должен помнить правду: РФ не требовала никакой территории. Она требовала нейтралитета Украины. Вот и всё. «Не расширяйте сюда НАТО». Байден был участником тайной операции по смене режима в феврале 2014 года, в результате которой было свергнуто украинское правительство, придерживавшееся политики нейтралитета. Вот в чём правда. Разговор Виктории Нуланд, помощника госсекретаря США, был перехвачен в интернете, когда она обсуждала, кто же будет следующим премьер-министром после свержения Януковича.

Затем последовали Минские соглашения. Мы уже говорили об этом. Минские соглашения — это договор между Украиной и сепаратистскими регионами, в котором говорилось, что Украина предоставит автономию этнически русским регионам. Но США сказали: «Бросьте, не так уж оно и важно», хотя Совет Безопасности ООН поддерживал это соглашение. РФ ответила: «Разве вы не собираетесь обеспечить выполнение того, что сами подписали и должны гарантировать?» Нет, не собираемся. 

Тогда в 2021 году Путин сказал: «Прекратите расширение НАТО, хватит приближать угрозу к нашей границе». Я точно знаю, потому что в конце 2021 года я лично позвонил в Белый дом и сказал: «Надо избежать этой войны. Остановитесь. То, о чём просит президент Путин, на самом деле разумно и для нас». Но нет, Байден даже не стал обсуждать это с Путиным.

А в марте-апреле 2022 года Зеленский заявил: «Хорошо, мы согласны на нейтралитет», и они даже достигли соглашения. Но тут снова пришли США и сказали: «Не подписывайте это. Мы не согласны на то, чтобы ты, Украина, приняла нейтралитет».

И Байден даже вложил в это дело более ста миллиардов долларов — не то чтобы мы сидели и ничего не делали. Мы вооружали их, оказывали им бюджетную поддержку. Но это оказалось просто катастрофически провальной попыткой, а Байден, как обычно, не признаёт правду. Он просто будет продолжать и поднимать ставки. Это безумство Байдена, и ему нужно положить конец. 

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.


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