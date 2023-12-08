Американский радиоведущий – НАТО пойдёт на обострение конфликта, а Трамп и Байден могут не дожить до выборов

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Ближайший год станет критическим для США и всего мира, рассуждает популярный американский радиоведущий Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону. По прогнозам Джонса, американская элита попытается физически устранить не только Трампа, но и Байдена, который держится только на наркотических стимуляторах, а НАТО не захочет мириться с победой РФ на Украине.

АЛЕКС ДЖОНС, американский радиоведущий: Глубинное государство не остановится. И когда вы спросили Трампа — несколько раз, в том интервью, получившем, кажется, 400 миллионов просмотров, самая популярная программа в истории, — вы спросили его: «Следующим их шагом будет попытка убить вас?» А он такой уверенный в себе, ему не хочется думать об этом…

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Tucker on X: Да, ему не хочется думать об этом.



АЛЕКС ДЖОНС: И хотя я восхищаюсь такими уверенными личностями, глубинное государство и вправду убивает людей. И это единственный следующий шаг, который оно может предпринять, потому что всё остальное не работает. И я думаю, что Байдена они тоже убьют.

Я думаю, они попытаются… В вашем выступлении — ещё до того, которое я комментировал месяц назад, — вы говорили: «Я не вижу Байдена и Трампа в качестве кандидатов». Вы видите, как система, СМИ нападают на Байдена. Он этого заслуживает. Но до сих пор они его покрывали. Теперь они заговорили о ноутбуке (Хантера Байдена. — ИноТВ), о нападении на собаку, заговорили о его дряхлости. Обо всей этой коррупции, о китайских шпионах…

ТАКЕР КАРЛСОН: Нападение на собаку! Ну и свинья же он! Извините.



АЛЕКС ДЖОНС: Я слышал об этом от секретной службы и от людей, которые, скажем так, работают с ними. В подробности вдаваться не буду. Но я могу дать вам контакты, когда программа закончится, вы сможете услышать всё сами. Думаю, они расскажут вам не под запись. Думаю, они хотят поговорить с вами.

Но да, он совершенно не в своём уме. Он бродит… Все эти два с половиной года! И всё только усугубляется! Он бродит по Белому дому голый. Посреди ночи. Не помнит, кто он такой. Им приходится пичкать его наркотиками. Амфетаминами утром. Потом приходится давать ему наркотики ночью. Иногда он куда-то выезжает утром, потом возвращается вечером на торжественное мероприятие — тогда-то и возникают настоящие проблемы!

ТАКЕР КАРЛСОН: Он действительно принимает наркотики, я это установил. Это не догадки. Я лично знаю человека, который был свидетелем того, как он (Байден. — ИноТВ) принимал амфетамины. И это было перед выборами 2020 года!



АЛЕКС ДЖОНС: Так как же это будет… Это очень важно. Я знаю, что вы не обманываете. Ваша правота подтверждалась…



ТАКЕР КАРЛСОН: Не обманываю. Это был гримёр.

АЛЕКС ДЖОНС: Вы сказали: «АНБ шпионит за мной. На высоком уровне». И через месяц они говорят: «Да, мы шпионим за Такером Карлсоном!»



ТАКЕР КАРЛСОН: Да, знаю.



АЛЕКС ДЖОНС: То есть вы не придумываете. Вот что я хочу сказать: Байден для них обуза, Трамп для них обуза. Что они сделают? Они сделают так, что Байден будет убит. Человеком правых взглядов — так они скажут. А Трампа убьёт человек левых взглядов. Тогда распри в стране усугубятся. И тогда они выдвинут Гэвина Ньюсома и кого-нибудь вроде Майка Пенса. Кто знает?



Но я уверен, что ближайшие 13 месяцев будут самым критическим временем не только в американской, но и в мировой истории. Потому что если они разрушат Америку, они разрушат мир. Есть ещё это обострение напряжённости… Помните, год назад Байден говорил: «Нельзя давать украинцам F-16, танки Abrams и крылатые ракеты. Это третья мировая война!» А теперь они это делают.

Так что поскольку РФ выигрывает эту войну, как несколько месяцев назад убедительно доказал полковник Макгрегор в вашей программе, НАТО идёт на обострение. Это ведёт прямиком к ядерной войне! Мы к этому очень близки. И это меня так глубоко возмущает!

Это за пределами политики. С каких пор демократы любят войну? С каких пор демократы любят разведывательные структуры? Теперь они их любят!

ТАКЕР КАРЛСОН: Знаю. Это так зловеще.

АЛЕКС ДЖОНС: Республиканская партия, хоть и не идеальна, является оплотом здравого смысла и популизма. Демократическая партия полностью перешла на сторону зла.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2023 года.