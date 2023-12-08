 

Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году

08.12.2023, 21:06, Новости дня
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Собянин пожелал главе государства победы. Он отметил, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости.

Градоначальник заявил, что у президента есть четкое представление о настоящем и будущем страны.

“Он принимает решения и несет за них ответственность. Всë это — качества настоящего лидера”, – сказал мэр Москвы.

Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Голосование назначено на 17 марта 2024 года.


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