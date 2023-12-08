Bloomberg – парламент Дании одобрил законопроект о запрете сожжений Корана

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Парламент Дании одобрил законопроект, запрещающий «ненадлежащее обращение» с религиозными книгами, пишет Bloomberg. Таким образом страна пытается положить конец продолжающимся сожжениям Корана, из-за которых возникла напряжённость в отношениях государства с мусульманскими странами, поясняет издание.



AP

Парламент Дании одобрил законопроект, запрещающий «ненадлежащее обращение» с религиозными книгами в попытке положить конец продолжающимся сожжениям Корана, из-за которых возникла напряжённость в отношениях государства с мусульманскими странами, пишет Bloomberg.

Закон в первую очередь направлен на «защиту безопасности датчан», в то же время предоставляя «широкие возможности» для критики религии, заявил министр юстиции Петер Хуммельгор на парламентских слушаниях в прошлом месяце. Нарушителям может грозить штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

Датская полиция зарегистрировала более 500 демонстраций, связанных с Кораном, за три месяца до 21 ноября, заявил на том же слушании главный инспектор национальной полиции Петер Экебьерг. По его словам, в большинстве случаев протестующие сжигали Коран.

Законопроект был «положительно воспринят» международными игроками, включая Лигу арабских государств и министров иностранных дел на Ближнем Востоке, заявил в прошлом месяце глава отдела анализа терроризма Датской службы безопасности и разведки Микаэль Хаманн. Оппозиционные партии Швеции, в свою очередь, раскритиковали этот шаг, заявив,что власти страны поддались давлению исламских деятелей.