 

Три участка на востоке Москвы застроят в рамках КРТ

08.12.2023, 9:15, Новости дня
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Власти российской столицы активно реализуют в Москве масштабную программу комплексного развития территорий. На данный момент в работе находится 188 проектов общей площадью около 2,45 тысячи гектаров. По результатам работ на месте бывший промзон и других неэффективно используемых участков вырастут полноценные городские кварталы с жилой недвижимостью и социальной инфраструктурой.

Так, на востоке Москвы застроят три неэффективно используемых участка. Они входят в единый проект КРТ и совокупно занимают территорию площадью 3,08 гектара. В ходе реорганизации на Прокатной улице появятся жилая недвижимость, деловые объекты, подстанции скорой помощи и участок для мировых судей.

По итогам комплексного развития территорий планируется создать более 400 рабочих мест. Об этом рассказал рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

“Объем инвестиций в его реализацию оценивается более чем в 6,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 190 миллионов рублей”, – подчеркнул
Владимир Ефимов
.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в рамках редевелопмента могут быть построены торгово-развлекательные комплексы и различные магазины. Сама территория будет благоустроена и озеленена.

“Проект реорганизации участков предусматривает строительство более 20 тысяч квадратных метров жилья и почти 34 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов, включая здание подстанции скорой помощи на 20 машино-мест и участок для мировых судей”, – отметил глава ведомства.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что инвестор займется комплексным развитием территории в поселении Сосенском. Редевелопмент будет проведен на участке общей площадью 3,47 гектара.

Реализация данной программы КРТ позволит обеспечить Москву 300 новыми рабочими местами. В течение четырех лет инвестор построит 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, уточнил Максим Гаман.


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