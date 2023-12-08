 

В Германии продолжается снежный коллапс

08.12.2023, 1:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Снег, мороз и гололёд продолжают вызывать задержки транспорта в некоторых регионах Германии. Как передаёт NTD, на юге страны отменяют поезда, а в районе Большого Мюнхена по-прежнему действуют массовые ограничения. Также задерживают или отменяют авиарейсы. При этом путешественников призывают не приезжать в аэропорт, если вылет их самолёта не подтверждён.

Снег, мороз и гололёд продолжают вызывать задержки транспорта в некоторых регионах Германии, включая Баварию и её столицу — Мюнхен.

Как сообщила транспортная компания Deutsche Bahn, на юге страны всё ещё отменяют поезда, а в районе Большого Мюнхена по-прежнему действуют массовые ограничения.

Также задерживают или отменяют авиарейсы. При этом путешественников призывают не приезжать в аэропорт, если вылет их самолёта не подтверждён.

Кроме того, снежный коллапс привёл к закрытию рождественских рынков, остановке подъёмников и отмене спортивных мероприятий, в частности футбольного матча в Мюнхене из-за гололёда.

Трамвайное движение в городе остановили на всех маршрутах, поскольку пути занесены снегом. А жители близлежащего частного сектора вручную расчищают подъезды к своим гаражам.

Почти в пяти часах езды к северу от Мюнхена, в пригороде Франкфурта, работники дорожно-спасательной службы с помощью крана подняли перевёрнутый грузовик. Он вылетел на обочину обледенелой просёлочной дороги.

А на горе Гроссер-Фельдберг, популярном у франкфуртцев месте, наоборот, никакого коллапса не ощущается. Десятки любителей зимних видов спорта пришли сюда насладиться небывалым количеством снега.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2023 года. 


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