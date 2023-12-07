Обещанная помощь Украине сократилась до исторического минимума

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Объёмы обещанной Украине помощи снизились до исторического минимума — на 87% по сравнению с прошлым годом, пишет немецкий телеканал N-TV. В период с августа по октябрь 2023 года общая стоимость новых пакетов составляет всего €2,11 млрд. Это самая низкая сумма с января 2022 года. Учитывая неопределённость в отношении дальнейшей помощи США, Украине остаётся надеяться, что ЕС наконец одобрит давно объявленный пакет в €50 млрд, потому что дальнейшая задержка значительно укрепит позиции России.



AP

Цифры, полученные от организации Ukraine Support Tracker, должны подействовать на Киев отрезвляюще, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Новые обещания помощи Украине достигли исторического минимума в период с августа по октябрь 2023 года: они сократились на 87% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют последние данные, подготовленные Кильским институтом мировой экономики.

Из 42 включённых в список субъектов, обеспечивающих помощь Украине, только 20 пообещали новые пакеты помощи за последние три месяца. В период с августа по октябрь 2023 года общая стоимость новых пакетов составляет всего €2,11 млрд. Это самая низкая сумма с января 2022 года — месяца, предшествовавшего началу российской специальной военной операции на Украине.

Согласно исследованию, крупнейшей страной, предоставляющей военную помощь Украине, по-прежнему остаются США с общим объёмом в €44 млрд. Однако Германия стремительно догоняет их с военными обязательствами на общую сумму более €17 млрд, сообщается в исследовании. Также растёт роль и небольших стран, в частности скандинавских государств и Нидерландов.

«Сейчас Украина всё больше зависит от основной группы сторонников, таких как США, Германия и страны Северной и Восточной Европы, которые продолжают обещать и поставлять как финансовую поддержку, так и ключевые виды вооружений, такие как истребители F-16», — отмечает Кильский институт.

Из общей суммы в €25 млрд, обещанных на поставку тяжёлых вооружений в период с января по октябрь этого года, 43% поступило от США и 47% от всех стран и институтов ЕС, вместе взятых. Остальные средства поступили от других стран, в частности, Великобритании и Канады. С августа по октябрь страны ЕС обязались выделить на тяжёлые вооружения €780 млн, США — €500 млн.

Киев беспокоят не только текущие цифры, отмечает N-TV. Дальнейшие перспективы также не радужны: крупнейшее невыполненное обязательство по помощи, предоставляемой Европейским союзом, ещё не утверждено окончательно, а обязательства США сокращаются. В Вашингтоне также разгорается спор по поводу помощи Украине: конгресс сейчас блокирует дальнейшее выделение средств стране.

«Наши цифры подтверждают впечатление, что в последние месяцы сторонники стали более нерешительными», — говорит Кристоф Требеш, руководитель группы, составляющей «Трекер поддержки Украины». Украина всё больше зависит от нескольких основных поставщиков помощи, таких как Германия, США и скандинавские страны. «Учитывая неопределённость в отношении дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец одобрит давно объявленный пакет помощи в размере 50 милиардов евро. Дальнейшая задержка значительно укрепит позиции Путина», — подчёркивает эксперт.

Основываясь на данных Кильского института мировой экономики, «Трекер поддержки Украины» регистрирует военную, финансовую и гуманитарную помощь. Источниками данных являются официальные правительственные агентства и сообщения международных СМИ, поясняет N-TV.