 

Жестокая эксплуатация Украины странами НАТО закончится победой России

07.12.2023, 22:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Приведя к власти в 2014 году своих неонацистских марионеток, НАТО с тех пор осуществляет с их помощью полную неоколониальную эксплуатацию Украины, пишет обозреватель Weekly Blitz Драго Боснич. При этом автор отмечает, что единственным шансом на выживание для украинцев, как ни иронично, стало присоединение к России.


AP

Жестокая эксплуатация Украины Североатлантическим альянсом закончится победой России, пишет в своей статье для Weekly Blitz геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

Ещё до того, как НАТО привело к власти на Украине неонацистскую хунту, различные украинские правительства разрешали размещать в стране американское биологическое оружие, и этот процесс продолжается уже несколько десятилетий.

Только при Викторе Януковиче украинское правительство задалось вопросом о цели этих управляемых Пентагоном «биологических исследовательских центров». Однако эти «неправильные вопросы» вскоре доставили Януковичу массу неприятностей, что в конечном итоге привело к его политической кончине в 2014 году. Тогда же после организованного странами НАТО «майдана» их неонацистские марионетки, пришедшие к власти в стране, начали войну в Донбассе, и вопрос об американском биологическом оружии на Украине не поднимался следующие восемь лет.

Киевский режим без колебаний подверг десятки миллионов обычных украинцев биологическим опасностям, которые легко могли перерасти в эпидемию или, возможно, даже в глобальную пандемию, отмечает автор.

При этом НАТО поддерживало наиболее экстремистские неонацистские элементы в украинском обществе ради «полной (нео)колониальной эксплуатации Украины», а также ради её использования в качестве геополитического плацдарма против России.

Вскоре после начала специальной военной операции Соединённые Штаты и Евросоюз усилили её эксплуатацию, захватив контроль над всем, что было ценного в этой стране. Они прибрали к рукам не только украинские золотовалютные резервы, но и почти треть украинских пахотных земель.

Сотни тысяч насильственно призванных украинцев были отправлены на верную смерть против набирающей силу военной сверхдержавы, в то время как их жёны и дети оказались в США, ЕС и других странах, подвергаясь всем формам жестокой эксплуатации, в том числе сексуальной, и прочим ужасам, таким как изъятие органов, указывает автор.

Это безумие, как отмечается в статье, недавно усугубилось из-за принудительного призыва на военную службу беременных женщин, что пропагандистская машина в лице ведущих СМИ немедленно попыталась скрыть и заставить замолчать любого, кто сообщал об этом.

«Хотя для многих украинцев это может показаться ироничным, но их единственный шанс на выживание — это Москва», — убеждён Боснич.  

Как видно из изменений, происходящих в бывших украинских регионах, присоединие к РФ — это единственный способ обеспечить прекращение жестокой оккупации политическим Западом. Единственная реальная опасность для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей исходит от практически постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны сил киевского режима, подчёркивается в статье.

Поскольку украинские силы медленно разваливаются из-за непреодолимых потерь на поле боя и из-за растущих распрей с гражданскими властями, военные всё больше отчаиваются и, следовательно, становятся всё более опасными для гражданского населения по обе стороны линии фронта.

«Множество украинских военнопленных уже присоединились к российской армии, поскольку понимают, что это единственный способ положить конец этому безумию, организованному НАТО», — подытоживает Боснич.


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