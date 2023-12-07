 

Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский

07.12.2023, 20:25, Новости дня
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В районе Нижегородский Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) жители 26 ветхих домов получили квартиры по реновации. Для участников программы построили четыре дома. Туда переехали более 3,7 тысячи человек, рассказал министр правительства Москвы, глава Департаменте городского имущества Максим Гаман.

“Из них более 2,8 тысячи горожан стали правообладателями нового жилья с начала текущего года”, – заявил руководитель столичного ведомства.

С начала 2023 года квартиры по реновации получили 7,6 тысячи жителей юго-восточного округа. Больше всего переселенцев в районах Нижегородский, Выхино-Жулебино и Лефортово.

Всего в ЮВАО возвели 40 новостроек по реновации. 39 уже заселяются, одну введут в эксплуатацию в ближайшее время.

В 2023 году для заселения подготовили шесть новостроек в четырех районах ЮВАО. С начала действия программы в округе возвели 690 тысяч квадратных метров жилья, уточнил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Напомним, что на юге Москвы ввели в эксплуатацию 25 новостроек по реновации, из них 23 передали под заселение. Новые квартиры получили более 11,2 тысячи человек.

В районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и других строится 17 домов. Параллельно создается необходимая социальная и транспортная инфраструктура.

Так, в районе Бирюлево Восточное завершается строительство детско-взрослой поликлиники. В Чертанове Южном открыли детский сад на 125 мест, а в Зябликове возводят физкультурно-оздоровительный комплекс “Акварис”.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить переселение из ветхого жилья в два раза. Эти планы отражены в бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В следующие три года город направит на реализацию программы 1,1 триллиона рублей. Для переселенцев построят 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новоселье справят более 175 тысяч москвичей.

Программа реновации рассчитана до 2032 года. Первый этап завершится к 2025 году, второй продлится до конца 2028-го. Обладателями нового жилья станут около миллиона москвичей.


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