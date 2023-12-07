В Кремле 15 декабря состоится вручение премии “Марка № 1 в Россию”

Официальная церемония по традиции пройдет в формате грандиозного гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от МАРОК №1 и прекрасной предновогодней атмосферой.

В ожидании праздника лауреаты поделились своими историями успеха

Дмитрий Гостев, Вице-президент realme о динамике на рынке смартфонов и позициях бренда.

– В данный момент на рынке смартфонов нарастает глобальный тренд, который задал realme — инновации, высокие технологии и стильный дизайн становятся более доступными. Многие функции, раньше присущие только премиальным устройствам, теперь получают и модели младших классов. Покупка стала более рациональной, средняя продолжительность использования смартфона выросла. Мы предлагаем то, что в данный момент ищут пользователи: превосходный пользовательский опыт по разумной цене.

Хотя аналитики предсказывают, что в будущем количество инноваций по объективным причинам будет сокращаться, это не отменяет появления прорывных функций и технологий.

В следующем году мы продолжим задавать тренды и будем стремиться создавать и внедрять в наши устройства передовые технологии, выводя их на новый уровень.

Станислав Зотин, заместитель генерального директора АО «ФПК» поделился историей поезда-легенды и рассказал, что делает «Красную стрелу» поездом №1.

– Фирменный поезд «Красная стрела» соединил две столицы более 90 лет назад – в 1931 году. Тогда руководство страны поставило перед железнодорожниками задачу создать лучший поезд для поездок между Москвой и Ленинградом. «Красная стрела» полностью оправдала все ожидания.

Новый поезд задал высокую планку обслуживания для всех последующих фирменных составов: комфортабельные вагоны, удобное расписание, безупречный сервис и атмосфера домашнего уюта, которую создают внимательные и заботливые проводники.

Сегодня «Красная стрела» – это настоящий поезд-легенда с богатой историей, своими традициями (даже время отправления из двух столиц не меняется уже десятки лет), уникальным стилем и неизменно высоким уровнем комфорта, который соответствует всем современным требованиям.

Александр Манёнок, генеральный директор группы компаний «Аскона» рассказал почему именно сейчас «Аскона» открыла свой первый гипермаркетAskonaHome и планирует дальше продолжить расширять бизнес.

– Ответ всегда очень простой. Если вы уверены в том, что ваше предложение нужно и для вашего покупателя и оно востребовано, то вы можете расширяться в любое время. Получая обратную связь от наших покупателей, мы видим большое количество запросов на расширение ассортимента, увеличение количества товарных категорий. Поэтому для удовлетворения всех запросов нам стал необходим новый формат гипермаркет мебели и товаров для дома. Мы сделали то, о чем нас просил наш клиент и открыли Askona Home.

В 2023 году мы не запускали новые производственные площадки, но все наши фабрики существенно увеличили объемы производимой продукции. На 15% вырос объем производства матрасов, по кроватям и диванам он увеличился более чем на 30%, а объем производства аксессуаров стал больше на 40%. Мы модернизировали оборудование, запустили новые цеха в существующих локациях, работали с повышением эффективности и производительности, нанимали персонал и осваивали новые технологии. Все это позволило нам без открытия новых фабрик значительно вырасти в объемах производства.

В 2024 году в планах открыть еще 3-5 магазинов формата Askona Home. Это будут не только города-миллионники, но и крупные областные центры. Как только мы протестируем этот формат в разных типах городов, масштабирование будет двигаться гораздо быстрее.

Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу “Кухня без границ” рассказала о том, как важно понимать своего потребителя, чтобы он отвечал тебе любовью.

– В рамках исследований мы выявили, что большинство потребителей нашего бренда увлечены своим делом настолько, что они не готовы надолго переключаться на приготовление еды, однако при этом им важно питаться сбалансированно.

Председатель совета директоров и основатель АПХ “ЭКО-культура” Александр Рудаков.

– Холдинг выращивает широкий ассортимент томатов всех типов. В состав АПХ входят 13 тепличных комплексов, расположенных в 8 регионах, а также сеть распределительных центров. Мы продолжаем постоянно расти и наращивать ассортимент, мы решаем задачи Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Мы даем людям работу.

Эльвира Ольгина, Директор по маркетингу ООО «МПЗ Мясницкий Ряд», торговая марка «Мясницкий ряд» рассказала о вкусных и качественных мясных продуктах.

– В ассортименте компании “Мясницкий ряд” можно найти разнообразные виды мяса и мясной продукции. Каждый продукт проходит строгий контроль качества, начиная от выбора животных для убоя и заканчивая процессом приготовления и упаковки. Производство осуществляется на базе собственного мясоперерабатывающего завода в подмосковном Одинцово, которое по праву считается высокотехнологичным предприятием, оснащенным современным оборудованием от ведущих мировых производителей.

Важным аспектом деятельности компании “Мясницкий ряд” является открытость перед клиентами. Мы всегда готовы выслушать отзывы и предложения, чтобы улучшить свою продукцию и сервис. Компания стремится к постоянному совершенствованию и развитию, чтобы удовлетворить потребности и ожидания своих клиентов.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру»

Почему вам удалось победить? Ведь сейчас на рынке интернет-СМИ колоссальная конкуренция.

– Конкуренция, безусловно, есть, но не все СМИ – это динамично развивающиеся проекты с более чем двадцатилетней историей. «Лента.ру» именно такая. На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать – и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Мы реализовали немало значимых спецпроектов. Про величайших мировых лидеров, технологии в современном российском вооружении.

Активно запускали и новые форматы. Значительно увеличили своё присутствие в соцсетях, сделали документальные фильмы на разных мультимедийных платформах. Существование современного интернет-издания – это всегда про постоянное развитие. При этом мы сохраняем и ядро нашей аудитории, которая посещает сайт медиа ежедневно.

Планы развития «Ленты.ру» на 2024-й год? На каких задачах сосредоточитесь?

– Мы планируем дальше развиваться в новых контентных средах, а также немного перестроить редакцию в соответствии с ключевыми приоритетами – международной политикой и внутрироссийской повесткой. Станет больше информационно-справочных материалов, планируем активнее работать над большими текстами, которые отвечают на конкретные поисковые запросы. Сейчас у нас таких более 800, в следующем году увеличим до нескольких тысяч.

Впервые в этом году дирекция премии МАРКА №1 В РОССИИ запустила новый детский формат – проект МОЯ МАРКА №1.

Одним из лауреатов в блоке «Пространство вдохновения» стал Творческий Центр Ангелины Шкарупиной “БРОСКО”.

– Чем «БРОСКО» отличается от других детских творческих центров? Почему победить удалось именно вам?

– Броско – творческая семья, в которой дети нашли свой второй дом. Мы вместе радуемся успехам, вместе переживаем трудности. Вот в прошлом году переживали, что не получили награду, а уже в этом году мы радуемся нашей победе! Помимо тёплой, дружественной атмосферы, мы ставим перед собой всегда высокую планку в занятиях. Наш центр сохраняет классическую школу танца.

Елена Лапик, генеральный директор премии

– Марка № 1 в России» – это национальный конкурс потребительских товаров и услуг, где победителей определяют российские покупатели. Поэтому второе, неофициальное название премии, Народная марка, что соответствует её духу и уровню. Премия вручается с 1998 года. За 25 лет в голосовании приняли участие более 10 млн человек и с каждым годом в выборе Народных марок принимает участие все больше россиян. Надо сказать, что за эти 25 лет Марка № 1 вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась в систему оценки знания и использования брендов, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. На наши оценки ориентируются не только потребители, но и производители товаров и услуг, реализуемых в России”.