Каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия
—
С 2014 года число детей, растущих в бедных семьях в развитых странах, в целом сократилось, но в некоторых из них (например, Франции и Великобритании) наблюдается обратная тенденция, приводит France info выводы доклада ЮНИСЕФ. Телеканал объясняет, что чаще всего с бедностью сталкиваются дети в неполных семьях или в семьях представителей национальных меньшинств.
AP
Материальное благополучие семей с детьми в целом улучшается, однако по-прежнему остаётся проблемой, пишет France info. Согласно докладу ЮНИСЕФ, опубликованному 5 декабря, в 2021 году каждый пятый ребёнок (более 69 миллионов детей) в 40 богатых странах ЕС и ОЭСР жил в бедности. «Для большинства детей это означает риск расти в семье, где не хватает питательной пищи, школьных принадлежностей или тёплого угла», — прокомментировал полученные данные директор исследовательского отдела организации. Он подчеркнул, что больше всего может пострадать «физическое и психическое здоровье» ребёнка.
Как рассказывает телеканал, анализ ЮНИСЕФ главным образом базируется на «относительной бедности», которую часто используют в развитых странах. Бедными считаются домохозяйства, которые зарабатывают меньше 60% от средней зарплаты по стране.
Согласно исследованию, из 291 миллионов детей, которые живут в 40 взятых странах, между 2012—2014 и 2019—2021 периодами «примерно шесть миллионов» избавились от нищеты. Таким образом, за это время детская бедность сократилась на 8%. Ситуация наладилась лучше всего в Польше (-37,6% бедных детей), Словении (-31,4%), Латвии (-31%) и Литве (-30,6%).
Однако в некоторых странах этот показатель стал только хуже, отмечается в статье. Так, во Франции уровень бедности детей за тот же период вырос на 10,4%, а в Соединённом Королевстве он подскочил почти на 20%. Хотя в США число бедных детей снизилось на 6,7%, больше четверти продолжают жить в относительной бедности.
Согласно докладу, чаще всего с бедностью сталкиваются дети в неполных семьях или семьях представителей национальных меньшинств. Например, в США за национальной чертой бедности живут 30% афроамериканских и 29% индейских детей, в то время как среди неиспаноязычного белого населения эта цифра составляет лишь 10%. В ЕС дети из семьи мигрантов в 2,4 раза чаще живут в бедности.
В заключение авторы доклада настаивают на введении особых механизмов социальной защиты для обеспечения благополучия детей. Они также указывают на важность «политической воли» правительств для решения этого вопроса, пишет France info.
Смотреть комментарии → Комментариев нет