Каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности

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С 2014 года число детей, растущих в бедных семьях в развитых странах, в целом сократилось, но в некоторых из них (например, Франции и Великобритании) наблюдается обратная тенденция, приводит France info выводы доклада ЮНИСЕФ. Телеканал объясняет, что чаще всего с бедностью сталкиваются дети в неполных семьях или в семьях представителей национальных меньшинств.



AP

Материальное благополучие семей с детьми в целом улучшается, однако по-прежнему остаётся проблемой, пишет France info. Согласно докладу ЮНИСЕФ, опубликованному 5 декабря, в 2021 году каждый пятый ребёнок (более 69 миллионов детей) в 40 богатых странах ЕС и ОЭСР жил в бедности. «Для большинства детей это означает риск расти в семье, где не хватает питательной пищи, школьных принадлежностей или тёплого угла», — прокомментировал полученные данные директор исследовательского отдела организации. Он подчеркнул, что больше всего может пострадать «физическое и психическое здоровье» ребёнка.

Как рассказывает телеканал, анализ ЮНИСЕФ главным образом базируется на «относительной бедности», которую часто используют в развитых странах. Бедными считаются домохозяйства, которые зарабатывают меньше 60% от средней зарплаты по стране.

Согласно исследованию, из 291 миллионов детей, которые живут в 40 взятых странах, между 2012—2014 и 2019—2021 периодами «примерно шесть миллионов» избавились от нищеты. Таким образом, за это время детская бедность сократилась на 8%. Ситуация наладилась лучше всего в Польше (-37,6% бедных детей), Словении (-31,4%), Латвии (-31%) и Литве (-30,6%).

Однако в некоторых странах этот показатель стал только хуже, отмечается в статье. Так, во Франции уровень бедности детей за тот же период вырос на 10,4%, а в Соединённом Королевстве он подскочил почти на 20%. Хотя в США число бедных детей снизилось на 6,7%, больше четверти продолжают жить в относительной бедности.

Согласно докладу, чаще всего с бедностью сталкиваются дети в неполных семьях или семьях представителей национальных меньшинств. Например, в США за национальной чертой бедности живут 30% афроамериканских и 29% индейских детей, в то время как среди неиспаноязычного белого населения эта цифра составляет лишь 10%. В ЕС дети из семьи мигрантов в 2,4 раза чаще живут в бедности.

В заключение авторы доклада настаивают на введении особых механизмов социальной защиты для обеспечения благополучия детей. Они также указывают на важность «политической воли» правительств для решения этого вопроса, пишет France info.