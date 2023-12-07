 

Сенаторы-республиканцы не поддержали помощь Киеву, вынуждая Байдена пойти на уступки по границе

07.12.2023, 12:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Байден раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые не поддержали выделение Киеву десятков миллиардов долларов в виде помощи, пишет Associated Press. Между тем он просигнализировал о своей готовности пойти на изменения пограничной политики, которых добиваются законодатели от Республиканской партии.


AP

После того как республиканцы в сенате США в среду заблокировали выделение десятков миллиардов долларов военной и экономической помощи Киеву, американский президент Джо Байден раскритиковал их тактику, назвав её «ошеломляющей» и опасной, пишет Associated Press.

«Они готовы буквально прострелить Украине колени на поле боя и нанести при этом ущерб нашей национальной безопасности», — посетовал он.

Глава Белого дома предупредил, что если конгресс не сможет одобрить пакет военного финансирования Украины, Израиля и прочих вопросов национальной безопасности на сумму почти $110 млрд, то это повлечёт ужасные последствия для Киева и станет «подарком» Владимиру Путину.
 
При этом Байден просигнализировал о своей готовности пойти на изменения пограничной политики, которых добиваются законодатели от Республиканской партии.

Это заявление американского лидера породило, по крайней мере, некоторую надежду на то, что в ближайшие дни может быть достигнут определённый прогресс. Однако сенаторы от обеих партий признали, что для заключения соглашения им придётся действовать быстро, поскольку в этом году работать конгрессу осталось всего несколько дней.

В статье отмечается, что даже если президент и сенаторы каким-то образом найдут способ продвинуться в вопросе безопасности южных границ, то любое их соглашение столкнётся с серьёзными препятствиями в палате представителей. Радикально настроенные консерваторы, которые контролируют нижнюю палату конгресса США, пообещали заблокировать подобные договорённости, если те не будут включать широкий спектр решительных мер в сфере пограничной и иммиграционной политики.


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