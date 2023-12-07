Возле станции Зеленоград – Крюково МЦД-3 провели благоустройство

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий возле станции Зеленоград – Крюково третьего Московского центрального диаметра. Они завершили работы в рамках первого этапа, второй этап запланирован на следующий год.

Благоустройство прошло на Крюковской площади, улицах Панфилова и Советской, в Проектируемом проезде №3 и Проектируемом проезде №898. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра “Ленинградско-Казанский”, который соединил в августе этого года Зеленоград и подмосковный город Раменское”, – отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что работы возле станции Зеленоград – Крюково МЦД-3 проводились с целью улучшения ее транспортной и пешеходной доступности. Кроме того, специалисты улучшили визуальный облик прилегающих к остановочному пункту территорий.

Так, они спрятали кабельную канализацию общей протяженностью около 1,9 километра воздушные провода. Под обновление попали почти 40 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и более 64,6 тысячи квадратных метров на проезжей части и во дворах.

На нерегулируемых пешеходных переходах появилось более 50 опор контрастного освещения, а вдоль улиц – около 250 энергоэффективных фонарей и торшеров. Также на пересечениях Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой заменили два светофора

Рядом со станцией Зеленоград – Крюково МЦД-3 организовали более удобные остановочные пункты общественного транспорта, а сами павильоны заменили на современные. Там же появились две плоскостные парковки, места для стоянки такси и площадка для автобусов.

В ходе первого этапа благоустройства специалисты провели озеленение около станции. Они разбили около 33,7 тысячи квадратных метров газонов. Весной планируется высадить почти 100 деревьев и более 50 кустарников.

Ранее специалисты благоустроили территорию возле станции “Проспект Вернадского” БКЛ метро. В частности, они расширили пешеходную зону и организовали новые парковочные места.