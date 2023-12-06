Запад недооценил Россию — её военная промышленность значительно превосходит украинскую и экономика тоже

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Российская военная экономика намного опережает украинскую и продолжает наращивать своё преимущество, пишет «плохие новости» немецкий таблоид Bild. На линии фронта появляется всё больше современной российской военной техники. Поэтому считать, что поставки чуть более сотни западных танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, значит сильно недооценивать Россию.



AP

Новые «плохие новости» приходят с украинского фронта, пишет немецкий таблоид Bild. По данным издания, РФ продолжает оказывать давление на украинские войска.

Несмотря на потери российского тяжёлого вооружения, армия Кремля, похоже, не испытывает недостатка в технике и материальных средствах на востоке и юге Украины, признаёт автор статьи.

Так, новые кадры российских телеканалов показывают развёртывание современных бронетранспортёров БТР-82А в Донецкой области. По всей видимости, они были произведены недавно или отремонтированы в последние месяцы, в то время как РФ бросила в бой за Авдеевку более старые модели, предполагает издание. На видео, снятом всего несколько дней назад примерно в 50 км за линией фронта, видны 14 колёсных бронетранспортёров, которые выпускаются только с 2009 года.

Однако российская военная экономика, похоже, работает на полную мощность не только в том, что касается бронетранспортёров, продолжает Bild. Современные основные боевые танки Т-90М также появляются на всё большем количестве участков фронта. Украинские беспилотники-камикадзе пытаются атаковать их как «высокоценные цели».

Новые кадры с беспилотников показывают танки Т-90М на линии фронта в Запорожье, именно там, где украинская армия продвинулась примерно на 10 км к югу в период с июня по сентябрь. До сих пор было известно, что танки этого типа действуют только на востоке фронта. Т-90М производятся в РФ с 2017 года. Участившиеся случаи появления современной российской военной техники указывают на то, что российская промышленность полностью перестроилась на военный лад, подчёркивает Bild.

До начала спецоперации российская оборонная промышленность производила в общей сложности 130 БТР-82А и 60 Т-90М в год. Сегодня, по мнению экспертов, их может быть в два раза больше. В том числе и машин-«франкенштейнов», состоящих из сваренных вместе частей старой и новой военной техники.

Но не только российские танки беспокоят украинских военных. «У русских в четыре раза больше беспилотников-камикадзе, чем у нас», — жалуется в интервью изданию солдат, пожелавший остаться неизвестным.

Если год назад в распоряжении российской армии было в разы больше артиллерийских боеприпасов, то теперь российские подразделения по нескольку раз в день используют против украинских позиций маленькие и дешёвые беспилотники-камикадзе. И это несмотря на то, что именно украинские военные первыми привезли на фронт недорогие аппараты для уничтожения противника, чтобы противостоять российскому превосходству в обычных снарядах.

«Россия учится у нас каждый день», — со вздохом заметил солдат. Через несколько месяцев российские компании начали создавать беспилотники-камикадзе на основе китайских и западных беспилотников для досуга и наблюдения. Сегодня российские компании, как утверждается, поставляют войскам от 4 тыс. до 5 тыс. беспилотников в месяц.

Это в разы больше, чем производит украинская промышленность, поэтому защитники Украины продолжают полагаться на пожертвования и закупки на Западе.

«Ясно одно: российская военная экономика намного опережает украинскую — и продолжает наращивать своё преимущество на исходе второго года войны», — пишет Bild. Без новых масштабных поставок западных танков, боевых машин пехоты и противобеспилотных технологий киевская армия обороны всё больше и больше отстаёт.

«Тот, кто считает, что поставок чуть более 100 современных западных танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, сильно недооценивает Россию», — заключает немецкий таблоид Bild.