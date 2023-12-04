В Москве капитально отремонтировали Лизинский путепровод

Тысячи километров автомобильных и железных дорог пронизывают Москву, словно кровеносные артерии, обеспечивая ежедневное функционирование многомилионного мегаполиса. Разумеется, власти города придают важное значение развитию дорожно-транспортной сети, строительству новых объектов инфраструктуры и модернизации действующих.

Так, в Южнопортовом районе столицы капитально отремонтировали Лизинский путепровод. В частности, специалисты устранили колейность на дорожном полотне. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования. При необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта”, — отметил Петр Бирюков.

Он также добавил, что специалисты в ходе капитального ремонта восстановили мостовое полотно проезжей части и тротуаров, привели в порядок гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, а также отремонтировали железобетонную плиту и металлические балки пролетного строения.

По словам заместителя главы столичного региона, в ходе работ удалось устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию путепровода. Кстати, специалисты не закрывали его полностью – они лишь частично ограничили движение.

Капитальный ремонт ожидает и подземный пешеходный переход, расположенный по адресу: улица Мневники, дом №18. До конца года специалисты намерены заменить старую керамическую плитку на гранитную облицовку, а также уложить гранитные плиты.

Кроме того, они обновят ступени лестничных сходов, установят новое инженерное оборудование и осветительные приборы, модернизируют системы вентиляции и отопления, приведут в порядок служебные помещения. Капремонт на дорожном объекте пройдет впервые после реконструкции 2009 года.

До конца текущего года отремонтируют также Тушинский мост, который проходит через канал имени Москвы. Работы на пешеходом путепроводе уже стартовали.