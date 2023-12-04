Экс-мафиозо – семью Байденов нужно судить за госизмену

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Финансовые махинации Хантера Байдена, которым потворствовал его отец, должны считаться изменой родине, заявил в интервью Fox News бывший член мафиозной группировки Сальваторе Гравано по прозвищу Сэмми Бык. По словам мужчины, некоторые его знакомые получали пожизненные сроки за преступления, подобные тем, в которых обвиняют президента США и его сына.

С нами в эфире скандально известный преступник Сэмми Бык. Как дела, Сэмми?

САЛЬВАТОРЕ ГРАВАНО, бывший мафиозо по прозвищу Сэмми Бык: Отлично. Я послушал ваш монолог в начале программы, и это невероятно. Это невероятная история. Я хочу сказать, что это уму непостижимо. Я не понимаю, почему страна просто сидит сложа руки, слушая эти вещи (о взятках, которые получала семья Байденов. — ИноТВ), и ничего не предпринимает.

Если вы хотите услышать моё мнение, то я знаю очень многих парней, которые получали 22 пожизненных срока за подобные вещи. Но когда подобное совершают президент, вице-президент и подобные высокопоставленные люди, то это не просто воровство, а измена родине.

Я помню, когда я был моложе и служил в армии, за госизмену расстреливали. Потому что преступник грабит всех мужчин, женщин и детей, представителей всех рас — темнокожих, белых, латиноамериканцев, азиатов. Я хочу сказать, что нельзя найти более отвратительного преступления.

Я слышу об этом (финансовых преступлениях Байденов. — ИноТВ) снова и снова и не понимаю, почему ничего не делается в отношении действий, о которых рассказывают некоторые люди, включая вас. И я очень вами горжусь.

Я долгое время поддерживаю знакомство со многими чиновниками и представителями СМИ. Это хорошие люди. Они обучались в колледжах и университетах, чтобы предотвращать подобные вещи и защищать нас, рядовых граждан. И тем не менее они ничего не делают.

Я знаю, почему они ничего не делают. Я беседовал со многими из них. Я не буду называть имён. Но многие из них — это матери-одиночки или люди, которые имеют хорошо оплачиваемую работу. Начальство не позволяет им высказываться по этой теме, а если они высказываются, то их увольняют. И это печально. Поэтому, на мой взгляд, говоря об этом открыто, вы поступаете честно и храбро.

То есть, по вашим словам, семья Байденов предаёт родину, и федеральные власти знают, что имеют дело с семьёй изменников, но многие честные чиновники в правительстве боятся говорить об этом, потому что их уволят и сотрут в порошок?

САЛЬВАТОРЕ ГРАВАНО: Да, без сомнений. Все знают, что я сотрудничал с ФБР, федеральным правительством, прокурорами, Джоном Глисоном и разными судьями. Они были невероятно честными людьми. Я гордился тем, что работал с ними, и до сих пор дружу с некоторыми из них.

И некоторые из них признаются мне: «Сэмми, я провёл всю жизнь в ФБР. Мне стыдно говорить людям, что я агент ФБР». Я говорю: «Не надо стыдиться. Просто выйди к людям. Выскажись против (существующего положения вещей. — ИноТВ). Сделай что-нибудь. Не отсиживайся».

Дата публикации 01 декабря 2023 года.