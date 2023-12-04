 

Экс-мафиозо – семью Байденов нужно судить за госизмену

04.12.2023, 14:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Финансовые махинации Хантера Байдена, которым потворствовал его отец, должны считаться изменой родине, заявил в интервью Fox News бывший член мафиозной группировки Сальваторе Гравано по прозвищу Сэмми Бык. По словам мужчины, некоторые его знакомые получали пожизненные сроки за преступления, подобные тем, в которых обвиняют президента США и его сына.

С нами в эфире скандально известный преступник Сэмми Бык. Как дела, Сэмми?

САЛЬВАТОРЕ ГРАВАНО, бывший мафиозо по прозвищу Сэмми Бык: Отлично. Я послушал ваш монолог в начале программы, и это невероятно. Это невероятная история. Я хочу сказать, что это уму непостижимо. Я не понимаю, почему страна просто сидит сложа руки, слушая эти вещи (о взятках, которые получала семья Байденов. — ИноТВ), и ничего не предпринимает.

Если вы хотите услышать моё мнение, то я знаю очень многих парней, которые получали 22 пожизненных срока за подобные вещи. Но когда подобное совершают президент, вице-президент и подобные высокопоставленные люди, то это не просто воровство, а измена родине.

Я помню, когда я был моложе и служил в армии, за госизмену расстреливали. Потому что преступник грабит всех мужчин, женщин и детей, представителей всех рас темнокожих, белых, латиноамериканцев, азиатов. Я хочу сказать, что нельзя найти более отвратительного преступления.

Я слышу об этом (финансовых преступлениях Байденов. — ИноТВ) снова и снова и не понимаю, почему ничего не делается в отношении действий, о которых рассказывают некоторые люди, включая вас. И я очень вами горжусь.

Я долгое время поддерживаю знакомство со многими чиновниками и представителями СМИ. Это хорошие люди. Они обучались в колледжах и университетах, чтобы предотвращать подобные вещи и защищать нас, рядовых граждан. И тем не менее они ничего не делают.

Я знаю, почему они ничего не делают. Я беседовал со многими из них. Я не буду называть имён. Но многие из них это матери-одиночки или люди, которые имеют хорошо оплачиваемую работу. Начальство не позволяет им высказываться по этой теме, а если они высказываются, то их увольняют. И это печально. Поэтому, на мой взгляд, говоря об этом открыто, вы поступаете честно и храбро.

То есть, по вашим словам, семья Байденов предаёт родину, и федеральные власти знают, что имеют дело с семьёй изменников, но многие честные чиновники в правительстве боятся говорить об этом, потому что их уволят и сотрут в порошок?

САЛЬВАТОРЕ ГРАВАНО: Да, без сомнений. Все знают, что я сотрудничал с ФБР, федеральным правительством, прокурорами, Джоном Глисоном и разными судьями. Они были невероятно честными людьми. Я гордился тем, что работал с ними, и до сих пор дружу с некоторыми из них.

И некоторые из них признаются мне: «Сэмми, я провёл всю жизнь в ФБР. Мне стыдно говорить людям, что я агент ФБР». Я говорю: «Не надо стыдиться. Просто выйди к людям. Выскажись против (существующего положения вещей. — ИноТВ). Сделай что-нибудь. Не отсиживайся».

Дата публикации 01 декабря 2023 года.


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