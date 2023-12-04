 

В районе Ясенево появился сквер с амфитеатром

04.12.2023, 10:05, Новости дня
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Власти российской столицы активно занимаются благоустройством территорий и во всех районах города создают новые парки и скверы, где москвичи разных возрастов могут отдыхать и заниматься спортом. Точки притяжения также имеют важное логистическое значение.

К примеру, в районе Ясенево появился сквер с амфитеатром. Для этого специалисты благоустроили территорию около центра фигурного катания. В частности, они организовали для местных жителей удобные маршруты к станции метро, спортивному объекту и домам.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что новая точка притяжения организована на месте пустыря.

“Привели в порядок пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, где раньше был пустырь. В рамках проекта организовали сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро “Ясенево”, ледовому дворцу и жилым домам”, –
Петр Бирюков.

В парке специалисты комплекса городского хозяйства построили амфитеатр со сценой и навесом, выполнив просьбу местных жителей. Кстати, рельеф местности позволил организовать классический полукруглый зрительный зал под открытым небом. Он сможет принять около 1,3 тысячи человек.

Также в сквере создали искусственные холмы разной высоты, среди которых высадили деревья и кустарники, обустроили места для отдыха и проложили пешеходные маршруты. Для самых юных москвичей организовали шесть игровых площадок. Посетители постарше смогут заняться спортом в четырех зонах.

Также в парке около центра фигурного катания провели масштабное озеленение. Специалисты разбили более 4,2 тысячи квадратных метров цветников, высадили свыше 40 взрослых деревьев и 3,3 тысячи кустарников. Количество растений планируется увеличить.

Новую точку притяжения планируется создать и в Бутырском районе Москвы. Как сообщали “Дни.ру”, всесезонный парк с сенсорными садами и лугом будет грамотно интегрирован в городскую среду и станет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом.


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