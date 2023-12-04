В Боткинской больнице пройдут экскурсии

В российской столице активно развивается сфера здравоохранения. В городе не только модернизируются действующие, но и строятся новые медицинские центры. К примеру, поликлиники Москвы оборудуются по новому единому стандарту. А больницы даже приглашают граждан лично познакомиться с нововведениями.

Так, в Боткинской больнице пройдут экскурсии для жителей столицы. Всех желающих ждут с 23 по 29 ноября, однако необходимо пройти предварительную запись. Посетителям покажут современную технику и предложат понаблюдать за работой врачей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что в течение недели москвичи смогут посмотреть высокотехнологичное оборудование, гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое.

По ее словам, изюминкой экскурсии в Боткинскую больницу станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci.

“В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О.М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда его посетили более 11 тысяч гостей” , – отметила Анастасия Ракова.

Экскурсию для москвичей проведут медицинские работники, а также сотрудники центров “Мои документы”. Группы по 20 человек смогут также померить медицинскую форму на специальной выставке и сделать снимок на память в фотозоне.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе комплексного развития территорий, в том числе, городские поликлиники и частные медцентры. Один из них уже возведен и занимает площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках КРТ больше всего медицинских объектов – четыре – построят на севере столицы. По три учреждения возведут на северо-востоке и юго-востоке, два — на западе, еще по одному — на северо-западе, юге и востоке города.