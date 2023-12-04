 

В Боткинской больнице пройдут экскурсии

04.12.2023, 8:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В российской столице активно развивается сфера здравоохранения. В городе не только модернизируются действующие, но и строятся новые медицинские центры. К примеру, поликлиники Москвы оборудуются по новому единому стандарту. А больницы даже приглашают граждан лично познакомиться с нововведениями.

Так, в Боткинской больнице пройдут экскурсии для жителей столицы. Всех желающих ждут с 23 по 29 ноября, однако необходимо пройти предварительную запись. Посетителям покажут современную технику и предложат понаблюдать за работой врачей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что в течение недели москвичи смогут посмотреть высокотехнологичное оборудование, гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое.

По ее словам, изюминкой экскурсии в Боткинскую больницу станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci.

“В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О.М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда его посетили более 11 тысяч гостей” , – отметила Анастасия Ракова.

Экскурсию для москвичей проведут медицинские работники, а также сотрудники центров “Мои документы”. Группы по 20 человек смогут также померить медицинскую форму на специальной выставке и сделать снимок на память в фотозоне.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе комплексного развития территорий, в том числе, городские поликлиники и частные медцентры. Один из них уже возведен и занимает площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках КРТ больше всего медицинских объектов – четыре – построят на севере столицы. По три учреждения возведут на северо-востоке и юго-востоке, два — на западе, еще по одному — на северо-западе, юге и востоке города.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Израиль получил от перемирия, что мог, и больше в мире не заинтересован

04.12 / Из-за дорогого электричества французы переходят на дрова

04.12 / Нежелание России осуждать ХАМАС приносит свои плоды

04.12 / Экс-разведчик ВМС США – в стране огромная проблема с мигрантами и правительство не справляется с их потоком

04.12 / Годовой ВВП Украины упал на 30 процентов

03.12 / Для 17 проектов комплексного развития территорий утвердили документацию по планировке

03.12 / ЕС нарастил военные расходы до рекордных величин — но всё равно «отстаёт»

03.12 / “Я – подкаблучник”: Буйнов рассказал о самой желанной женщине в его жизни

03.12 / 93-летний Краско объявил о желании жениться на молодой сиделке

03.12 / Скотт Риттер – западные санкции — лучший подарок для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика