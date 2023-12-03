Stern – западные прогнозы о скором крахе России оказались «макулатурой»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Западные прогнозы о поражении РФ и её скором экономическом крахе оказались «макулатурой» пишет Stern. Напротив, она смогла даже укрепить свою экономику. Всему виной отсутствие единства в Европе и неэффективная санкционная политика Запада, в которой было очень много брешей. Но и в целом оказалось, что на современном глобализированном рынке перекрыть денежный кран какой-то одной стране не так просто, рассказывает немецкое издание.



AP

С начала боевых действий на Украине прошло вот уже почти два года, и можно уже подвести печальный итог: западные прогнозы о поражении РФ и её скором экономическом крахе оказались «макулатурой», пишет Stern. Военный конфликт превратился в «замороженный кровавый пат». А российская экономика, напротив, только окрепла.

Способствовало этому главным образом отсутствие единства в Европе и неэффективная санкционная политика Запада, в которой было очень много брешей, объясняет немецкое издание. И в этой ситуации ничего не изменит и недавно согласованный 12-й пакет штрафных мер. Проблема заключается в том, что страны — члены ЕС до сих пор не могут определиться, в какой степени они готовы и хотят ли вообще отказаться от торговых отношений с Москвой.

Ярким примером в этом отношении служит Венгрия с её лидером Виктором Орбаном. Он продолжает вести бизнес с Кремлём, покупает его ресурсы, а также продвигает совместные проекты по развитию в своей стране ядерной энергетики. «Это их боевые действия, а не наши», — объясняет он свою позицию.

Но помимо отсутствия единства в ЕС, есть и другие причины неэффективности западных санкций, продолжает Stern. Оказалось, что перекрыть какой-то стране денежный кран на глобализированном рынке не так просто. У РФ получается успешно обходить штрафные ограничения. В частности, в этом году она смогла заработать €5 миллиардов на поставках в ЕС сжиженного природного газа. Франция увеличила свой импорт голубого топлива из РФ на 40%, Испания и Бельгия — удвоили объёмы поставок.

Благодаря теневому флоту танкеров, на которых Москва перевозит свою нефть в страны Азии, у Кремля получается обходить и ценовой потолок Запада на чёрное золото. Под африканскими флагами суда транспортируют запрещённые грузы в Индию и Китай. Они же занимаются и их страхованием, или же РФ берёт страхование на себя. Если же европейские власти узнают о том, что какое-то предприятие или танкер нарушают санкции, они тут же меняют свои названия.

В результате ценовой потолок Запада в размере $60 за баррель нефти де-факто оказался бездейственным, констатирует Stern. По имеющимся данным, у Кремля получалось продавать бочку чёрного золота даже за солидные $80. В том числе во многом благодаря и кризису на Ближнем Востоке.

В конечном итоге российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали на Западе. Более того, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году она должна вырасти на 0,7%. К тому же в 2024-м для Москвы откроются новые торговые возможности со вступлением в БРИКС Ирана, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Аргентины. Все они — потенциальные будущие экономические партнёры Кремля.

При этом санкции не отразились существенно на уровне жизни россиян. Уход с рынка западных компаний удалось компенсировать за счёт отечественной продукции и товаров из Китая. К тому же масштабные инвестиции в военную и социальную сферы позволили оградить граждан от последствий боевых действий. Так что большая часть населения продолжает поддерживать действия властей на Украине. В целом «дыхалки» Кремлю может хватить ещё надолго, заключает немецкое издание.