 

Немецкий аналитик – в борьбе с Украиной РФ сохраняет за собой превосходство в трёх сферах

02.12.2023, 22:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия сейчас оказывает на Украину большее наступательное давление, заявил в интервью ZDF немецкий военный аналитик Франц-Штефан Гади. И в ближайшие месяцы она определённо сохранит за собой превосходство в трёх военных сферах. Речь идёт о количестве артиллерийских снарядов, FPV-дронов и средств радиоэлектронной борьбы, поясняет эксперт.

ФРАНЦ-ШТЕФАН ГАДИ, немецкий военный аналитик: Обе стороны (российская и украинская. — ИноТВ) относительно истощены. Но на данный момент РФ оказывает большее наступательное давление. И ещё я хочу отметить, что в следующие месяцы у РФ определённо будет превосходство в трёх сферах. По крайней мере, в том, что касается количества, во-первых, артиллерийских снарядов.

Это очень важно, так как ход этих боевых действий во многом определяет артиллерия. Во-вторых, речь идёт о FPV-дронах, то есть самодельных дронах-камикадзе. Тут преимущество за Россией. Оно приносит ей прямую выгоду на поле боя. Ну и, в-третьих, у РФ есть преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы. Радиоэлектронная борьба — это, например, передатчики радиолокационных помех и прочие средства, которые могут отвлечь атакующие дроны, а именно нарушить с ними связь.

Чем больше дронов задействовано на поле боя, тем большее значение имеет радиоэлектронная борьба. И, если сравнивать с моим предыдущими посещением линии фронта, я сильнее всего заметил, что количество этих FPV-дронов значительно увеличилось. Они повсюду. И их постоянно используют.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.  


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