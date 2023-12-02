“Амбициозный проект, ставший новым словом в индустрии”: Виктор Ветошкин о строительстве газопровода “граница Болгарии – граница Венгрии”

Газодобывающую отрасль по праву можно назвать областью постоянного роста. Так, согласно “КоммерсантЪ” к 2022 году только поставки сжиженного природного газа в Европу достигли 14,65 млн тонн. Естественно, рост мирового интереса к “голубому топливу” порождает высокий спрос на развитие соответствующей инфраструктуры по всему свету. Одним из самых громких таких проектов можно назвать строительство магистрального газопровода “граница Болгарии — граница Венгрии”. Об этом проекте нам рассказал Виктор Ветошкин– специалист в области промышленной автоматизации объектов хранения и транспорта природного газа международного класса, газовик с более чем 17 летним опытом работы в индустрии.

“Дороги – артерии нации”, как говорят в народе. Если проводить подобные аналогии с газотранспортной отраслью, могу сказать, что газопроводы также могут претендовать на звание “национальных артерий”, ведь они означают не только транспортировку миллионов кубометров газа из точки А в точку Б, но и делают возможной работу энергетических, отопительных, транспортных систем в странах, в которых расположены. Строительство магистрального газопровода (интерконнектора) “граница Болгарии — граница Венгрии”, трасса которого проходит по территории Сербии можно назвать ключевым проектом в энергетической индустрии всего балканского полуострова и Сербии в частности.

Международный газопровод– объект стратегического масштаба. Не могли бы вы кратко рассказать, как этот проект стартовал? Насколько значимой является эта инициатива?

27 июня 2017 г. между Министерством энергетики и горного дела Сербии и ПАО “Газпром” была подписана Дорожная карта реализации проекта строительства газопровода на территории Сербии от границы с Болгарией до границы с Венгрией и, при необходимости, с другими соседними с Сербией странами. На данный момент строительство объекта закончено, идет активная фаза операционной деятельности (транспорт газа через территорию Республики Сербия). Важно заметить: в реализации проекта участвует большое количество российских, сербских и европейских партнеров. Имея уже достаточный опыт участия в подобных проектах, я был приглашен на проект в качестве зарубежного специалиста по автоматизированным системам. В данном проекте мне посчастливилось поработать, что называется, “от корки до корки”, я принял участие во всех этапах строительства и вводе объекта в эксплуатацию. Несомненно, имеющийся опыт участия в ответственных проектах помог мне применить приобретенные ранее знания на всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая созданием вверенных мне систем.

Могу с уверенностью сказать – руководство республики Сербия придавало и придает этому проекту огромную значимость – ввод в эксплуатацию значимой для региона газотранспортной системы стал крупным событием, которое посетил как Посол России в Сербии, так и Президент Сербии.

Не могли бы вы рассказать, почему “граница Болгарии — граница Венгрии” проект, стоящий на острие научно-технического прогресса в отрасли?

Новизна и особенность проекта заключалась в том, что практически все производственные процессы всех объектов газопровода и его инфраструктуры, были автоматизированы с использованием новейших для республики подходов и методов создания автоматизированных систем и применения новейшего программно-технического комплекса технических средств. Стремясь создать технологически продвинутый и, в высокой степени, автоматизированный объект, соответствующий всем современным требованиям и имеющий серьезный “технологический запас”, мы, коллектив, работавший над автоматизацией процессов производства, выполнили массу сложнейших задач, включающих разработку и внедрение инновационных решений в производственную деятельность будущего предприятия. Таким примером служит компрессорная станция “Велика Плана”, где организация полного цикла создания абсолютно всех систем автоматизации, автоматизированных противопожарных систем и комплекса инженерно-технических средств охраны была моей персональной задачей.

В рамках создания объектов промышленной автоматизации и телемеханики можно смело отметить применение последних SCADA-систем и современных микроконтроллеров. Для обеспечения связи была разработана новаторская система технологических сетей, охватывающая все информационные элементы газопровода. Другие примеры – это наш уникальный диспетчерский центр по управлению газотранспортной системой и высоконадежное полевое оборудование, которое мы применяем.

Конечно же никакой технический прогресс не смог бы существовать без применения различных интересных, в то же время высокотехнологичных цифровый решений, например, применение виртуальных инфраструктур, которые не просто оставили «свой след» в автоматизации процессов объекта, но и стали одним из столпов в его инновационности.

Газ горит, а интерконнектор не должен! Сложно представить себе, какие меры должен предпринять персонал, чтобы полностью решить вопросы безопасной работы интерконнектора. Поделитесь, какова была ваша роль в обеспечении надежной работы систем безопасности?

Шутка ли – но представьте, что огромного размера технологический объект, коим, например, является наша компрессорная станция “Велика Плана” (КС), полностью заполнен взрывоопасным газом под высоким давлением. Для обеспечения безопасности КС мы применили автоматизированную систему пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения (АСПС, КЗ и ПТ), которая обеспечивают непрерывный контроль каждого участка станции, постоянно производя мониторинг воздуха на наличие утечек газа и образование газоопасных сред, а также производит оптический анализ всех критических участков объекта на предмет возникновения возгораний. Создать такую систему дело не из простых, особенно когда ты понимаешь, что от правильности работы такой системы будет зависить целостность дорогостоящего оборудования и, что более важно, безопасность персонала. Тут нужны определенный опыт и квалификация для применения правильных подходов и создания четких технических требований, нужно знать как будет работать весь объект в целом, чтобы правильно интегрировать будущую АСПС, КЗ и ПТ в остальные системы.

Опираясь на свой опыт, думаю, что мне удалось грамотно организовать весь процесс создания данной системы. Мы успешно ее испытали, утвердили ее применение в регулирующих органах Республики Сербия и внедрели на КС. Она и по сей день работает без ошибок и нареканий. Обнаружив либо газ, либо пожар, АСПС, КЗ и ПТ отработает автоматически по заложенному в ней алгоритму, а именно, остановит объект, самостоятельно без участия персонала, стравит газ из поврежденного участка и, при необходимости, активирует пожаротушение.

Еще одна система безопасности – комплекс инженерно-технических средств охраны, которая находится в зоне моей эксплуатацинной ответственности, и которая также многофункциональна и обеспечивает визуальный контроль всей площади КС, периметра объекта, контроль зданий и технологических укрытий, осуществляет повсеместный контроль доступа в каждый уголок станции, в зависимости от заранее назначенного уровня, а также имеет систему предотвращения вторжений и систему звукового оповещения. Процесс создания данной системы также был интересным испытанием для меня, но я уверен, я справился и с этим заданием.

Международный газопровод можно назвать крупным, амбициозным проектом. Как один из ключевых специалистов проекта, расскажите, какие этапы прошла грандиозная стройка?

Нельзя не отметить: строительство такого амбициозного объекта, ставшего новым словом в индустрии Сербии, было бы невозможно без тщательного планирования, кропотливого труда инженеров и всего интернационального коллектива компании GASTRANS, отвечавшей за строительство и ввод инициативы в эксплуатацию. Для достижения высокого уровня надежности и соблюдения всех установленных сроков,

создание автоматизированных систем осуществлялось поэтапно:

– стадия технико-экономического обоснования;

– стадия проектирования;

– стадия выбора оборудования и его поставщиков;

– стадия изготовления оборудования и его испытания на заводах;

– стадия строительно-монтажных работ на объектах строительства;

– стадия испытания построенных на объекте систем;

– стадия ввода оборудования и систем в эксплуатацию.

Отвечая за создание систем автоматизации на всех этих этапах и обеспечивая их реализацию, я с гордостью могу сказать, что сегодня газопровод работает в штатном режиме, или, выражаясь “по рабочему”, фаза операционной деятельности инфраструктуры интерконнектора осуществляется безопасно и в соответствии с проектными режимами.

Можно ли сказать, что такие проекты задают тренды всей индустрии? Стать “толчком” для развития имеющихся систем?

Подобные инициативы вполне можно назвать прорывом в отрасли. Технические решения, применяемые в подобных проектах вполне могут стать основой для разработки и модернизации оборудования систем автоматизации и безопасности газопроводов по всему миру. Кроме того, как отметил посол РФ в Сербии А. Боцан-Харченко: “Газопровод-интерконнектор обеспечит устойчивое экономическое развитие стран путем диверсификации маршрутов поставки природного газа, что усилит энергетическую безопасность региона и гибкость в доступе к одному из самых экологически чистых энергоносителей в мире”.