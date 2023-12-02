 

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы

02.12.2023, 15:54, Новости дня
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Страстный роман двух ярких звездочек российского кино начался в 2010 году и довольно быстро привел к свадьбе. До судьбоносной встречи с первой женой харизматичный брюнет Павел Прилучный не верил, что существует любовь с первого взгляда. Молодая коллега по цеху Агата Муцениеце сразила его наповал и стала для него музой.

Однако любовная лодка все же разбилась о быт. Наличие общих сына и дочери не помогло спасти этот брак. В 2020-м на всю страну прогремела новость о разводе. Актриса обвиняла возлюбленного в агрессивном поведении, а Павел Прилучный, в свою очередь, закрутил роман с другой красавицей, вызывая ураган ревности у Агаты Муцениеце.

Сколько женщин сменил артист после разрыва с супругой, остается на его совести. Тем не менее сейчас секс-символ российского кино счастлив в новом браке с Зепюр Брутян. Молодая армянка родила Павлу Прилучному еще одно чадо и пока не жалуется публике. Зато Агата Муцениеце до сих пор не может забыть о бывшем муже и всячески пытается его уколоть.

В новом интервью артистка призналась: жениха на примете нет и искать его она не собирается. Пока звезда сериала “Закрытая школа” наслаждается свободой, считая, что любовь должна нагрянуть сама собой. По словам Агаты Муцениеце, семейная жизнь, которую ей подарил Павел Прилучный, это повод для ироничных шуток, позволяющий ей проработать личную неудачу.

Дочь Мия поддерживает артистку в стремлении обрести счастье на любовном фронте и даже просит родить ей сестренку. Однако звездная мама, судя по всему, еще не готова сделать резкий поворот и с концами отпустить прошлое. Сейчас по документам Агата Муцениеце носит фамилию бывшего мужа — Прилучная.

На камеру актриса заявила, что пока ее устраивают персональные данные в паспорте, поскольку никак не мешают жить. А вот планы у нее грандиозные. Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы. Дело за малым – осталось найти нового мужа.


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