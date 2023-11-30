Гринвальд – ФБР и ЦРУ заставляют TikTok удалять критику Украины, чтобы его не выгнали из Америки

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Многие американцы давно поняли, что страшилки о русских троллях, сеющих раскол в США, являются надуманными. При этом те же люди верят, что Компартия Китая манипулирует ими через TikTok, отмечает независимый журналист Гленн Гринвальд. Однако TikTok уже подчинился спецслужбам США и удаляет контент, неудобный для Вашингтона. Всё потому, что компания боится потерять доступ к американскому рынку, объясняет журналист.

Готов поставить большие деньги на то, что многие из вас в это верят. В то, что TikTok контролируется Компартией Китая, что его решения по цензуре или модерированию контента направлены на манипулирование молодыми американцами, чтобы те ненавидели своё государство и конфликтовали друг с другом.

То же самое нам рассказывали про русских. Нам постоянно говорили, что русские пытаются внедриться в социальные сети, чтобы стравить нас друг с другом, внести раскол. Этим долгое время обосновывали необходимость ужесточить цензуру в соцсетях: нельзя позволить страшным русским нас разделить!

Теперь к этому прибавили Китай. Зная, что многие не боятся России, что «рашагейт» оказался обманом, теперь людей запугивают Китаем. И я знаю, что есть много тех, кто против вооружённого конфликта на Украине и против роли США в этом конфликте, кто знает, что «рашагейт» — это обман, кто говорит: «Нет, РФ нам не враг. Китай — вот кого действительно надо бояться!»

Произошло вот что… Я серьёзно исследовал эту тему. Потому что я писал об этом в декабре 2022 года, когда ещё публиковался на Substack: «В соответствии с новой цензурной политикой TikTok, подконтрольной США, наш репортаж с критикой Зеленского был удалён». Произошло вот что: в нашей программе был сегмент с жёсткой критикой в адрес Зеленского, правительства Украины и военных усилий США на Украине. Этот сегмент стал довольно популярным, многие смотрели и распространяли его — и внезапно, очень быстро его запретили! TikTok удалил его и направил нам сообщение: «Это видео нарушает наши условия предоставления услуг».

И, конечно же, я подумал: «Я постоянно слышал, что Китай осуществляет цензуру, чтобы настроить американцев против их властей. Так зачем же ему удалять моё видео с критикой в адрес властей США? Зачем ему защищать власти США от моей критики? Зачем ему защищать военные усилия США на Украине, запрещая критику?» Нелогично, правда? Точно таким же нелогичным выглядит запрет на упоминание письма бен Ладена в TikTok.

Мы пошли и расследовали, что происходит. Оказалось, на самом деле происходит вот что… Я предъявлю вам доказательства, и вы сможете cделать собственные выводы. Оказалось, ЦРУ и ФБР заявили, что хотят запрета TikTok. И владельцы TikTok, основатели TikTok, в частности главный основатель — уроженец Сингапура, учившийся в Лондонской школе экономики, затем в Гарвардской школе бизнеса… Он капиталист, он пытается разбогатеть. И богатеет. Он основатель TikTok. А США — невероятно прибыльный рынок для TikTok! И терять доступ к этому рынку не хочется. Потому что капитализации компании это будет стоить миллиардов долларов.

Они сейчас пытаются конкурировать с Amazon и осуществлять онлайн-торговлю на своём сайте. Это золотая жила! Так что им отчаянно не хочется, чтобы в США их запретили. И они сказали ЦРУ и ФБР: «Послушайте, нам нет дела до политической цензуры, мы предоставим это вам, пусть вы будете говорить нам, что вы хотите подвергнуть цензуре. Лишь бы мы оставались в США». Вот что происходит!

Американский аппарат национальной безопасности постепенно присваивает себе роль модератора контента TikTok. Это условие для того, чтобы TikTok оставался в США.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2023 года.