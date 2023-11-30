 

В Москве утвержден предмет охраны палат XVII века

30.11.2023, 16:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти российской столицы очень внимательно относятся к сохранению исторического наследия города. Конечно, Москва – современный многомиллионный мегаполис, однако она может похвастаться многочисленными памятниками, которые привлекают внимание туристов со всего мира.

Так, власти города утвердили предмет охраны палат XVII века, расположенных в Замоскворечье по адресу: Архангельский переулок, дом №10, строение №1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. А его основным архитектурным стилем является эклектика.

Эксперты провели сложнейшую работу, чтобы составить очень важный документ – предмет охраны. Соответственно, он необходим для обозначения всех ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника. Они подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ.

О важности проведенных работ высказался руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он подчеркнул. что мастерство архитектора скрыто в мельчайших деталях, формирующих облик здания. Поэтому необходимо подробно перечислить их.

“Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения”, – добавил Алексей Емельянов.

Профилированные потолочные карнизы, лепные розетки, оформление окон, подоконники из натурального камня, щитовой наборный паркет, железные подставы и пилястры и камин также были включены экспертами в предмет охраны палат XVII века.

Кстати, историческому зданию уже больше 300 лет. Его подвал и первый этаж были построены из камня, а второй – из дерева. К сожалению, он сгорел во время пожара 1812 года. Однако к 1834-му году второй этаж выстроили заново, но уже из камня.

Здание стало доминантой усадебного комплекса. За долгие годы оно сменило нескольких хозяев. В студенческие годы в доме проживал Анатолий Кони, ставший впоследствии одним из самых известных российских юристов. Сейчас там располагаются офисные помещения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / В Украине уменьшилось количество сторонников вступления в ЕС и НАТО

30.11 / Ускоренное принятие Украины в ЕС — ошибка, якобы ведущая к распаду Европы

30.11 / ФОК с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе

30.11 / Гринвальд – ФБР и ЦРУ заставляют TikTok удалять критику Украины, чтобы его не выгнали из Америки

30.11 / WION – Финляндия закрыла последний КПП на границе с Россией

30.11 / Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи

30.11 / Москвичей старшего возраста пригласили на занятия боевыми искусствами

30.11 / Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова

30.11 / Дом культуры “Ватутинки” откроют в 2024 году

30.11 / Собянин: Для москвичей будет создано около 120 тыс рабочих мест рядом с домом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика