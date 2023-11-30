Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи

Обновление подвижного состава и замена устаревших моделей на экологически чистый транспорт – один из приоритетов Москвы. Сегодня на столичных маршрутах работает более 1,3 тысячи электробусов, сообщил городской Департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Власти планируют, что через пять лет две трети подвижного состава общественного транспорта составят экологичные электробусы. В этом году в Москву пришло 200 машин, до конца следующего года город получит еще 1,2 тысячи электробусов.

Столица закупает машины у российских производителей. Электробусы обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это гарантирует их исправность.

Замена одного автобуса на электробус ежегодно снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн. Экологически чистый транспорт адаптировали для всех категорий пассажиров, в том числе маломобильных. Площадка в центре электробуса достаточно вместительная, чтобы поставить детскую коляску иливелосипед.

В салоне электробуса можно зарядить гаджеты. На медиаэкране указываются остановки. Оплатить проезд можно транспортной картой “Тройка”, проездным “Единый”, банковской картой и картой москвича.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество маршрутов экологически чистого транспорта достигло 100. Градоначальник обратил внимание, что бесшумные электробусы идеально подходят для условий столицы.

В конце сентября на экологически чистый транспорт перевели маршруты т74, 762 и 875. Также электробусы начали курсировать от станции метро “Физтех” до Московского физико-технического института (МФТИ) под номером маршрута 555.

Для обслуживания машин Москва заранее готовит необходимую инфраструктуру. Год назад открылся первый электробусный парк в Красной Пахре на территории Троицкого и Новомосковского округов. Второй электробусный парк ввели в эксплуатацию в районе Митино на северо-западе. Его открыли в июле 2023 года.

В течение следующих трех лет Москва направит на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Город закупит электробусы, вагоны метро, трамваи нового поколения и поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).