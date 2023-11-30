Bloomberg – сестра Ким Чен Ына отвергла предложение США о диалоге и пообещала больше запусков спутников

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Заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала США за осуждение запуска Пхеньяном спутника-разведчика, пишет Bloomberg. По словам Ким Ё Чжон, у КНДР на это есть суверенное право, которое никогда не станет предметом переговоров с США.



АР

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон отвергла призывы США сесть за стол переговоров и раскритиковала Вашингтон за то, что там осудили запуск Пхеньяном спутника-разведчика, пишет Bloomberg.

Ранее на этой неделе в ходе заседания Совета Безопасности постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала запуск спутника Северной Кореей «безрассудным, незаконным» действием, которое угрожает её соседям. Однако Томас-Гринфилд вновь указала на желание Вашингтона начать диалог с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий, предложив КНДР «выбрать время и тему».

Ким Ё Чжон предложение Соединённых Штатов отвергла, пригрозив новыми запусками спутников, а также других видов вооружения. По её словам, страна продолжит прилагать усилия для развития «всего, что относится к её суверенным правам».

«Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки переговоров, и поэтому Северная Корея никогда не сядет лицом к лицу с США для подобного рода обсуждений», — сказала заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи.

Как напоминает новостное агентство, многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее осуществлять любые запуски с использованием технологии баллистических ракет, в том числе осуществлять запуски спутников или проводить ракетные испытания. Однако КНДР утверждает, что у страны есть суверенные права на подобные запуски и испытания. Более того, там указывают на то, что они необходимы для защиты страны, рассматривая американо-южнокорейские военные учения как репетицию вторжения.

По словам Ким Ё Чжон, заседание Совета Безопасности ООН было созвано по «бандитскому требованию США и их последователей». Политик призвала Томас-Гринфилд сначала объяснить, почему стратегические активы США часто появляются в южнокорейских портах, прежде чем называть действия Северной Кореи «незаконными».

Bloomberg отмечает, что на прошлой неделе Северная Корея заявила, что вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник после двух неудачных попыток запуска ранее в этом году. Позже Пхеньян сообщил, что разведывательный спутник «Маллиген-1» сделал снимки ряда военных и правительственных объектов США и Южной Кореи, в том числе Белого дома и Пентагона. Впрочем, ни один из этих снимков не был опубликован.

В Вашингтоне и Сеуле подтвердили факт вывода спутника на орбиту. Южнокорейские официальные лица заявили, что этому, вероятно, поспособствовала поддержка России, однако призвали не переоценивать важность запуска. Сторонние эксперты всё ещё сомневаются в том, что северокорейский спутник может производить значимые с военной точки зрения снимки высокого разрешения.