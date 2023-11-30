В музее Есенина проходит выставка в честь Маяковского

Великий русский поэт Владимир Маяковский появился на свет 19 июля 1893. В честь 130-летия со дня его рождения проходит выставка в Московском государственном музее имени Сергея Есенина. И эта локация выбрана совсем не случайно.

Жителям и гостям столицы, посетившим музей, расскажут, что связывало и что разобщало поэтов, за словесными дуэлями которых следила вся Москва. Они порой позволяли себе довольно жесткие заявления в отношении друг друга, однако всегда признавали творческий дар соперника.

Погрузиться в поэтический мир двух ярчайших звезд русской литературы гостям помогут директор музея Олег Робинов и научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Ксения Леонова. К примеру, они расскажут о первой встрече авторов.

Когда Есенин приехал в Москву, Маяковский уже был известным поэтом. Первая их встреча прошла у писателя Федора Сологуба. Гость из Рязанской губернии, будучи приверженцем новокрестьянской поэзии, явился на богемный вечер в лаптях и рубахе, что не понравилось его более именитому коллеге.

“Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским”, – писал позже Маяковский.

Между поэтами была идеологическая пропасть, ведь Маяковский считался футуристом, заглядывал в будущее и бросал вызов столпам отечественной литературы: Пушкину, Толстому, Достоевскому.

Добродушный хулиган Есенин, напротив, не стремился противостоять прошлое и будущее, а предпочитал сосредотачиваться на лирический образах настоящего. Идеи революции для него тоже были чужды.

Духовное примирение поэтов произошло лишь в 1925 году, когда Есенина не стало. Маяковский отреагировал на смерть поэта трогательными строками. Подробнее об этом и многом другом можно узнать на выставке.

Кстати, до 14 января 2024 года москвичи могут посетить уникальную выставку, которая открылась Государственном Дарвиновском музее. Гостей ждут плюшевые мишки: от антикварных произведений искусства до шедевров, созданных по современным технологиям.