 

В музее Есенина проходит выставка в честь Маяковского

30.11.2023, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Великий русский поэт Владимир Маяковский появился на свет 19 июля 1893. В честь 130-летия со дня его рождения проходит выставка в Московском государственном музее имени Сергея Есенина. И эта локация выбрана совсем не случайно.

Жителям и гостям столицы, посетившим музей, расскажут, что связывало и что разобщало поэтов, за словесными дуэлями которых следила вся Москва. Они порой позволяли себе довольно жесткие заявления в отношении друг друга, однако всегда признавали творческий дар соперника.

Погрузиться в поэтический мир двух ярчайших звезд русской литературы гостям помогут директор музея Олег Робинов и научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Ксения Леонова. К примеру, они расскажут о первой встрече авторов.

Когда Есенин приехал в Москву, Маяковский уже был известным поэтом. Первая их встреча прошла у писателя Федора Сологуба. Гость из Рязанской губернии, будучи приверженцем новокрестьянской поэзии, явился на богемный вечер в лаптях и рубахе, что не понравилось его более именитому коллеге.

“Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским”, – писал позже Маяковский.

Между поэтами была идеологическая пропасть, ведь Маяковский считался футуристом, заглядывал в будущее и бросал вызов столпам отечественной литературы: Пушкину, Толстому, Достоевскому.

Добродушный хулиган Есенин, напротив, не стремился противостоять прошлое и будущее, а предпочитал сосредотачиваться на лирический образах настоящего. Идеи революции для него тоже были чужды.

Духовное примирение поэтов произошло лишь в 1925 году, когда Есенина не стало. Маяковский отреагировал на смерть поэта трогательными строками. Подробнее об этом и многом другом можно узнать на выставке.

Кстати, до 14 января 2024 года москвичи могут посетить уникальную выставку, которая открылась Государственном Дарвиновском музее. Гостей ждут плюшевые мишки: от антикварных произведений искусства до шедевров, созданных по современным технологиям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Дом культуры “Ватутинки” откроют в 2024 году

30.11 / Собянин: Для москвичей будет создано около 120 тыс рабочих мест рядом с домом

30.11 / Bloomberg – сестра Ким Чен Ына отвергла предложение США о диалоге и пообещала больше запусков спутников

30.11 / На выставке “Россия” 1 декабря пройдет яркая церемония зажжения новогодних елей

30.11 / Форум BRICS+ Fashion Summit собрал 120 лучших российских и зарубежных дизайнеров

30.11 / Байдену пора думать о мирных переговорах на Украине

30.11 / В метро Москвы продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов

30.11 / Страны НАТО призвали не забывать об Украине — но принять её в альянс в разгар войны невозможно

30.11 / Подсветку фонтанов на Манежной площади законсервировали

30.11 / «Русские нам не враги» — экс-аналитик ЦРУ призвал Вашингтон к диалогу с Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика