Глава МИД Венгрии – Украина не получит от нас оружие, ведь это не приблизит наступление мира

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Будапешт никогда не оказывал и не собирается оказывать военную помощь Киеву. Венгерское правительство считает, что поставки вооружения лишь усугубляют конфликт, который необходимо решить дипломатически, заявил в интервью CNBC министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

В прошлом году мы также видели, как Венгрия заблокировала аналогичное выделение денег Украине. Речь шла о 18 миллиардах евро финансовой помощи Украине. И, министр, существует точка зрения, что Венгрия ослабляет поддержку Украины. Вы возражаете против дальнейшей поддержки Украины?

ПЕТЕР СИЙЯРТО, министр иностранных дел Венгрии: Что ж, мы тоже поддерживаем Украину по-своему. Мы проводим крупнейшую гуманитарную операцию за всю нашу историю. Мы приняли более одного миллиона украинских беженцев, мы хорошо заботимся о них. Они имеют доступ к системе образования, медицинским услугам на равных правах с венграми. Мы поощряем работодателей, которые их нанимают.

Мы приняли всех их детей в школы или детские сады. И в то же время мы оплачиваем работу множеству институтов на западе Украины. Не говоря уже о гуманитарных пожертвованиях, в том числе аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования для их больниц. Так что считать, что мы недостаточно помогаем Украине, просто нечестно.

Чего мы никогда не делали и не будем делать, так это поставлять оружие. Потому что мы убеждены, что этот регион нуждается не в оружии, а в мире. А чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет тянуться война. Чем дольше будет тянуться война, тем больше людей погибнет.



И чем больше погибнет людей, к сожалению, тем больше погибнет венгров. На территории Украины находится значительное сообщество этнических венгров, которых постоянно мобилизуют в украинскую армию. Многих из них отправили на фронт, и многие из них погибли.

Поэтому мы считаем, что с моральной точки зрения единственная приемлемая позиция, которая совпадает с нашей позицией, — это необходимость привнести мир. А чтобы привнести мир, вместо поставок оружия нам нужно сосредоточить наши усилия на заключении мира и добиваться дипломатического решения.

То есть именно этим объясняется встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным?

ПЕТЕР СИЙЯРТО: На самом деле премьер-министр встречался с ним по той же причине, по которой они встречались перед самым началом конфликта. Он хотел получить ясную картину, понять, есть ли у нас ещё надежда на мир, можем ли мы каким-то образом посодействовать мирному решению.

И, на мой взгляд, сама встреча является содействием (мирному урегулированию. — ИноТВ). Ведь если мы не будем поддерживать каналы связи открытыми, то поставим крест даже на надежде на мир. И многие наши коллеги блокируют собственные каналы связи. Нам нужно держать их открытыми. Наши встречи и переговоры с ними (представителями российской стороны. — ИноТВ) послужат этой цели.

Дата публикации 28 ноября 2023 года.