 

В деревне Алхимово возведут два многофункциональных центра

29.11.2023, 18:20, Новости дня
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Инвестор построит в деревне Алхимово (ТиНАО) два многофункциональных центра в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Площадь объектов составит 13,1 и 12,4 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономичесой политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В строительство инвестируют 2,2 миллиарда рублей. После ввода многофункциональных центров в эксплуатацию в районе появится 725 новых рабочих мест, уточнил заммэра.

Изначально программа разрабатывалась для стимулирования строительства офисов и промышленных объектов. По запросам бизнеса Москва расширила проект.

Инвесторы могут получить льготы при возведении образовательных объектов, поликлиник и больниц, спортивных и культурных центров, торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных объектов или заведений общественного питания. В 2021 году программу распространили на гостиничный бизнес, а весной 2022-го в нее включили логистические объекты.

Инвесторы могут завершить строительство в более сжатые сроки. Тогда город предоставит повышенную льготу.

Программа стимулирования создания мест приложения труда стала одним из драйверов развития районов Москвы. Инвесторы получают льготы от города, а местные жители – возможность работать рядом с домом, что снижает нагрузку на столичную транспортную сеть.

Также в Москве действует программа комплексного развития территорий. Инвесторы возводят многофункциональные кварталы на месте бывших промышленных зон или неэффективно используемых участков. Там появляется жилье, социальная и транспортная инфраструктура.

Например, в ближайшие годы реорганизуют три участка на западе Москвы. Они находятся между станциями метро “Тропарево” и “Озерная”. Недалеко расположен Тропаревский лесопарк.

В проект инвестируют более 40 миллиардов рублей. Планируется возвести почти 260 тысяч квадратных метров недвижимости. На первых этажах будут коммерческие помещения, где откроются магазины, рестораны, службы сервиса, банки и спортивные клубы. На одном из участков оборудуют площадки для занятия физической культурой.


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